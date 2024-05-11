Сергей Чепиков: «Дегтярев и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности»
Сергей Чепиков назвал Михаила Дегтярева большим профессионалом в спорте.
Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
«Я работал в прошлом созыве в Комитете по спорту Госдумы как раз под руководством Михаила Владимировича. Это очень профессиональный человек, знающий. И он изучал спортивное право. У него книга по спортивному праву как раз была издана.
Плюс Дегтярев занимался фехтованием, мастер спорта. Он и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности.
Сейчас у него очень серьезный пост – губернатора Хабаровского края. Опыт у Дегтярева просто громадный. Плюс ко всему много энергии и хороший возраст для того, чтобы созидать. В общем, его назначение было бы только в плюс, – сказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков.
Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).
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