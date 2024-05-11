Сергей Чепиков: «Дегтярев и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности»

Теги ФХР Сергей Чепиков Министерство спорта России Михаил Дегтярев Биатлон

Сергей Чепиков назвал Михаила Дегтярева большим профессионалом в спорте.

Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«Я работал в прошлом созыве в Комитете по спорту Госдумы как раз под руководством Михаила Владимировича. Это очень профессиональный человек, знающий. И он изучал спортивное право. У него книга по спортивному праву как раз была издана.

Плюс Дегтярев занимался фехтованием, мастер спорта. Он и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности.

Сейчас у него очень серьезный пост – губернатора Хабаровского края. Опыт у Дегтярева просто громадный. Плюс ко всему много энергии и хороший возраст для того, чтобы созидать. В общем, его назначение было бы только в плюс, – сказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков.

Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

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12 комментариев
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Странно было бы, если бы этот прихвостень стал бы критиковать выбор президента😀😀
Очко бы натянулось
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Ага.и попарит и пожарит
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Главное, что он в бане ублажал самого Жириновского.
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президентский полк обнажил языки
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министерство правды в работе
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Как работает лобби
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Если Кадыров Азат Рифгатович и Байсултанов Одес Хасаевич останутся замами министра спорта, то Дегтярёв будет в роли "зиц-председателя Фунта"☝️🤣🤣🤣
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А помните, как мы вслед за Гу считали Чепикова вдумчивым, анализирующим, умным спортсменом, Профессором.
В какую же клонированную биомассу всероссийских заек превращаются бывшие кумиры…
По сабжу - достаточно пробежаться по тегу Дегтярева на спортсе, чтобы понять, какому одиозному персонажу доверили то, что осталось от отечественного спорта.
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Какая-то перепись лизоблюдов на сайте после объявления о выдвижении. Человек для министра совсем не годится. Нет опыта и знаний. Надо быть честным перед собой и своими болельщиками.
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Теперь все будут восхвалять эту никчемность. Как то быстро все превратились только в холуев.
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Карьера на загляденье- от любовника Жириновского до министра спорта. Что он там с мужчинами в парилке делает подумать страшно раз такие такие дивиденды с этого получает.
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чепиков такой чушпан стал, стыдоба!!!
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