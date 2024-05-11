Мамиашвили о Дегтяреве: «Он долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе»

Михаил Мамиашвили оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы. С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

«На долю Олега Васильевича Матыцина выпал один из самых непростых периодов в истории: и пандемия, и жуткие ограничения со стороны международных организаций, и непредсказуемое поведение наших «партнеров». У меня с ним всегда были теплые и тесные рабочие и человеческие отношения.

Михаил Дегтярев долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе. Приходилось общаться с ним по разным вопросам, в том числе и как с губернатором Хабаровского края. Убежден, что его решения на новой должности министра будут взвешенными и направленными на благо российского спорта.

Подавляющее большинство знает Дегтярева не только как одного из ярких представителей ЛДПР, но и как крепкого управленца. У всех нас сегодня одна задача – объединить все усилия, быть максимально полезными и укреплять наш спорт внутри страны и за рубежом», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России