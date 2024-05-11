Мамиашвили о Дегтяреве: «Он долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе»

Теги Государственная дума Михаил Мамиашвили ФСБР Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Борьба

Михаил Мамиашвили оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы. С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

«На долю Олега Васильевича Матыцина выпал один из самых непростых периодов в истории: и пандемия, и жуткие ограничения со стороны международных организаций, и непредсказуемое поведение наших «партнеров». У меня с ним всегда были теплые и тесные рабочие и человеческие отношения.

Михаил Дегтярев долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе. Приходилось общаться с ним по разным вопросам, в том числе и как с губернатором Хабаровского края. Убежден, что его решения на новой должности министра будут взвешенными и направленными на благо российского спорта.

Подавляющее большинство знает Дегтярева не только как одного из ярких представителей ЛДПР, но и как крепкого управленца. У всех нас сегодня одна задача – объединить все усилия, быть максимально полезными и укреплять наш спорт внутри страны и за рубежом», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ребят, почему в разделе «хоккей» вот такие новости фуфлыжные? Добавьте специальный раздел для байта местных васек и наслаждайтесь
+1
-1
0
Михаил Дегтярев, похоже был погружён во многое что и соответственно наоборот, погружения случались много и много раз! Ну что тут сказать, очень разносторонний молодой человек, специалист в своём деле!!!👍
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий