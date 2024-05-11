Тарасова о смене министра спорта РФ: «Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, кого нужно назначить министром спорта.
11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. С 2020-го эту должность занимал Олег Матыцин.
«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем.
Дегтярев входит в состав руководства [хоккейного] «Амура»? Прекрасно.
Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).
Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России
Выбирать в депутаты надо людей, которые имеют отношение к политике, чьи имена мы знаем.
Сейчас внаукраине с пулемётми Дегрярёва с тарасиками и мыколами воюют.
А имеем то, что есть...