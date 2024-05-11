Тарасова о смене министра спорта РФ: «Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, кого нужно назначить министром спорта.

11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. С 2020-го эту должность занимал Олег Матыцин.

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем.

Дегтярев входит в состав руководства [хоккейного] «Амура»? Прекрасно.

Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России