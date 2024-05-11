Тарасова о смене министра спорта РФ: «Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем»

Теги Амур ФХР Татьяна Тарасова Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, кого нужно назначить министром спорта.

11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. С 2020-го эту должность занимал Олег Матыцин.

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем.

Дегтярев входит в состав руководства [хоккейного] «Амура»? Прекрасно.

Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть», - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

25 комментариев
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Можно дальше пойти:
Выбирать в депутаты надо людей, которые имеют отношение к политике, чьи имена мы знаем.
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С самим Жириком в бане постоянно парился. Очень достойный кандидат, будет развивать банный спорт.
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Чеканить надо уметь?
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Молодой. И в этом есть огромный плюс: много энергии и желание выслужится (в хорошем смысле) перед президентом. Время покажет ❇️
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Меня например, подумала ТАТ или Лешу. Леша может все.
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Ответ Personology Center
Можно дальше пойти: Выбирать в депутаты надо людей, которые имеют отношение к политике, чьи имена мы знаем.
Вот 👍👍👍👍
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Тебя не спросили. Кого хотят того и посадют.
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Здравая мысль
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Например Александр Мостовой - добавила заслуженный тренер.
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Футболом рулит клерк из Газпрома так что не удивительно.
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Можно подумать у нас в мин сельского хозяйства и в мин труде сидят люди имеющие отношение к делу
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Когда эта безшеяная тетка говорит что-то дельное, мне становится неприятно. Но тут она права.
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Мастер спорта не имеет к спорту никакого отношения.
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... относительно имён смешно получилось.

Сейчас внаукраине с пулемётми Дегрярёва с тарасиками и мыколами воюют.
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Мы хотим того, что надо,
А имеем то, что есть...
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Имена не важны. Важны дела. По делам их судите!
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Так можно и договориться, что президент только на два срока😏
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Ответ Personology Center
Можно дальше пойти: Выбирать в депутаты надо людей, которые имеют отношение к политике, чьи имена мы знаем.
Интересно, сколько людей в правительстве заканчивали вузы со специальностью "политик"
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Видимо надо было убрать куда то с губернаторства
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Ответ Penguin
Чеканить надо уметь?
Тулупить)
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Ответ Геннадий Акентьев
Например Александр Мостовой - добавила заслуженный тренер.
Ну какой Мостовой... Тарасова ненавидит футбол и футболистов.
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