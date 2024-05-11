Ирина Винер: «Дегтярев – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе»
Ирина Винер назвала Михаила Дегтярева блестящим руководителем, знающим спорт.
Сегодня премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил на пост министра спорта кандидатуру Михаила Дегтярева, который сейчас занимает должность губернатора Хабаровского края.
С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.
«Я была в Хабаровском крае в прошлом году – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).
Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России
Без комментариев.
Всем остальным сочувствую
Ирочка, даже твои гимнастки пятилетние ходячие Эйнштейны на фоне Дягтерева)
— Знаю.
— Очень?
— Очень.
У нас таких вагон и полная тележка, профессионально выполнять свою работу некому.