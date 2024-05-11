Ирина Винер: «Дегтярев – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе»

Теги ФХР художественная гимнастика Ирина Винер Министерство спорта России ВФХГ Михаил Дегтярев Гимнастика

Ирина Винер назвала Михаила Дегтярева блестящим руководителем, знающим спорт.

Сегодня премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил на пост министра спорта кандидатуру Михаила Дегтярева, который сейчас занимает должность губернатора Хабаровского края.

С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

«Я была в Хабаровском крае в прошлом году – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

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29 комментариев
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Шутка года "Дегтярев очень интеллектуальный человек"...
Без комментариев.
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+58
Поздравляю жителей Хабаровска, они наконец-то избавятся от этого недоразумения ходячего, который не научился к 40 годам членораздельно говорить.
Всем остальным сочувствую
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Регион сложный, большинство жителей - потомки осуждённых за измену Родине. (с) банщик-интеллектуал
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А еще он не может отличить молодежную сборную России-2011 от молодежки-2020
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Очень интеллектуальный🤣👌
Ирочка, даже твои гимнастки пятилетние ходячие Эйнштейны на фоне Дягтерева)
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Жирик его двигал за совместные походы в баню. Интересно, кто стал новой путеводной звездой этого блестящего руководителя.
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апэшечка приказала отбелить
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Винер окончательно расписалась в том, что "лизнуть начальству". Все же я не верю, что настолько она поглупела чтобы называть серьезно Дегтярева "интеллектуальным" и "знающим спорт". Человек всю жизнь за Жириновским стоял и в баню с ним ходил, на серьезных щах рассказывает что "привлечения хороших продуктов и денег повесьте на холодильник купюру рублевую" - вот и все, чем он известен
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Почитал ради интереса биографию, по количеству профессий, советам и комиссиям в которые он входил, немного уступает Лукашенко, но парень еще молодой, еще пару десятков лет во власти и догонит!
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С нужными людьми контакты в бане заимел
+3
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— Вы знаете спорт?
— Знаю.
— Очень?
— Очень.
+3
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"...блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек".
У нас таких вагон и полная тележка, профессионально выполнять свою работу некому.
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Ответ heache
Комментарий удален модератором
Нас отучили удивляться...
+3
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+3
Ответ StHappyOne
Поздравляю жителей Хабаровска, они наконец-то избавятся от этого недоразумения ходячего, который не научился к 40 годам членораздельно говорить. Всем остальным сочувствую
Стоит порадоваться за прилипал-спортиков, которые по итогу будут страдать под руководством этого гениального управленца. Может хоть раз в жизни их мозжечок заработает по делу, и они что-то осознают.
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Парад лицемерия и восхваления открыт, впрочем Губер уже подлизнул.
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Винер , Что значит ?? ..... В том числе человек !
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Ахахахаха, вот так вылизала
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Двое сапог другу друга
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Всё же сходится: на спорте бан, а Дегтярев - спец в бане! )
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зачем засерать сайт этой Винер ?!.. (( этим Дегтяревым ?!.. ((
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален модератором
это называется "Разгневанный дракон"
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Да, если надо проехать пару сотен миль через всю страну, я даже проглатываю. (с)
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не всё то золото что блестит...
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как бабка старается
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Комментарий удален пользователем
А еще гений, миллиардер, филантроп и железный человек
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Да и Винер, как я посмотрю, очень интеллектуально излагает свои мысли...
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Ответ Olga.t
Шутка года "Дегтярев очень интеллектуальный человек"... Без комментариев.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ mold-cel
Комментарий удален пользователем
Где ставить ударение в слове "передохнуть"?)))
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