Слепцова о Париже-2024: «Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Если кто-то решится поехать, то их развернут на границе и не пустят»

Теги Светлана Слепцова вольная борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Биатлон

Светлана Слепцова считает, что россиян еще могут не пустить на Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия российских спортсменов, которые смогут получить нейтральный статус.

«На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие – тоже. Наверное, по расписанию еще в туалет ходить надо. Как в каком-то концлагере. Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Кто к этому готов, должен ехать. Мне кажется, что в итоге никто из наших в Париж и не поедет. Возможно, только теннисисты, у них все хорошо.

Более того, скажу, что если кто-то все же решится поехать, то их развернут на границе и просто не пустят. Сошлются на проблемы с документами, к примеру. Они сделают все, чтобы русские не участвовали в Играх», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова.

В феврале двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву таким образом отказали во въезде в Румынию, где проходил чемпионат Европы.

«Абсолютно так же будет и на Олимпиаде в Париже, сто процентов», – отметила Слепцова.

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13 комментариев
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"Более того, скажу, что если кто-то все же решится поехать, то их развернут на границе и просто не пустят. Сошлются на проблемы с документами, к примеру. Они сделают все, чтобы русские не участвовали в Играх», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова." (с) Зачем придумывать всякую отсебятину, более того выносить это на суд общественности? Придумала на ходу какую-то чепуху, а главное, искренне верит в это. Тебе что, из МИД Франции лично позвонили и сказали, что россиян развернут на границе? Дурость полнейшая.
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Светик-семицветик, всё то она знает о концлагере в Париже и туалетах по расписанию! Нарратив власти исполняется чётко и по расписанию! Давление на отечественных спортсменов продолжается…
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От куда она это все знает?
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Ответ Alex.K71
Светик-семицветик, всё то она знает о концлагере в Париже и туалетах по расписанию! Нарратив власти исполняется чётко и по расписанию! Давление на отечественных спортсменов продолжается…
Это не на спортсменов давление. Решать будут не они, и даже не факт, что федерации (кто платит, тот и решает), хотя подаваться это будет, как решение спортсменов.
Это планомерное построение негативного отношения к Олимпиаде у россиян. Объяснение, почему принимается решение "не ехать"...
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Начинаем новую неделю с позитива! Так сказать с утра по раньше.
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видимо, что-то случилось
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У Зайцевой появилась достойная конкурентка за тёплое местечко
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Ну, если сама Слепцова сказала, что "развернут на границе", тогда... конечно...
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Ну конечно если на летнюю олимпиаду поедут биатлонисты, то их развернут на границе!
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Ответ Павел Храмов
видимо, что-то случилось
понедельник день тяжёлый
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Ответ Павел Храмов
видимо, что-то случилось
очередные двойные стандарты . всё стандартно
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