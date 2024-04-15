Слепцова о Париже-2024: «Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Если кто-то решится поехать, то их развернут на границе и не пустят»

Светлана Слепцова считает, что россиян еще могут не пустить на Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия российских спортсменов, которые смогут получить нейтральный статус.

«На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие – тоже. Наверное, по расписанию еще в туалет ходить надо. Как в каком-то концлагере. Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Кто к этому готов, должен ехать. Мне кажется, что в итоге никто из наших в Париж и не поедет. Возможно, только теннисисты, у них все хорошо.

Более того, скажу, что если кто-то все же решится поехать, то их развернут на границе и просто не пустят. Сошлются на проблемы с документами, к примеру. Они сделают все, чтобы русские не участвовали в Играх», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова.

В феврале двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву таким образом отказали во въезде в Румынию, где проходил чемпионат Европы.

«Абсолютно так же будет и на Олимпиаде в Париже, сто процентов», – отметила Слепцова.