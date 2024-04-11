Глава Федерации фехтования России об отказе ехать на ОИ-2024: «Мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Париж-2024 Федерация фехтования России ТАСС Игры БРИКС Игры дружбы Фехтование

В Федерации фехтования России объяснили отказ от участия в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян к участию в нейтральном статусе.

«Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет. Наши спортсмены выезжают на этапы Кубка мира, на Гран-при – в большей степени это молодежь, которой это необходимо для подготовки к Играм БРИКС и Играм дружбы.

Так как мы являемся представителями единоборств, нам нужен международный спарринг, чтобы реально понимать наши возможности в боевой подготовке. Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили – мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин».

Сегодня наши спортсмены вылетели на первенство мира среди юниоров и кадетов. Они примут участие только в личных соревнованиях, так как к командным они не допущены. Но даже в этой ситуации наши дети получат необходимый международный опыт.

Это сейчас жизненно важно для того, чтобы они не бросали спорт и оставались конкурентными к моменту нашего полноправного возвращения на международную арену», – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так вы и Ваше начальство людей делите по принципу - за насилие - патриот, против насилия - предатель.

я уж молчу что не вы решать должны про отказы
+36
-20
+16
Да собираетесь уже всеми федерациями и объявите в один день, для чего это шапито. Или Там ценят когда по очереди?
+1
0
+1
Ещё один z россиян
+1
0
+1
Ответ Дед Кабай
За Лупина!
Дата регистрации 7 апреля

ты специально создал акк чтоб это высирать ?
+1
0
+1
Среди наших фехтовальщиков и саблистов много очень хороших спортсменов.
Очень жаль что они не поедут на ОИ и не завоют медали, которых они достойны.
+2
-2
0
Ответ D-eisler@yandex.ru
ммм как ты умело умалчиваешь про то, что россиян поделили на хороших русских и плохих. Открою тебе секрет, время сейчас непростое и выбор ты делаешь один из двух. Ты за нас или за них. За Сталина ты или за Гитлера? спортсмены спокойно поехали бы на все олимпиады если бы не было фильтраций со стороны хохзяев это олимпиады
За Лупина!
+3
-3
0
Ответ ДМ-1чемпион
На эти так называемые "ОИ" поедут только люди у которых нет чуства собственного достоинства и гордости! Люди которык готовы быть обезличенными истуканами, которых не допустят даже на открытие этих тухлых игрищь!
Теннисисты учтут вашу ценную позицию
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий