Глава Федерации фехтования России об отказе ехать на ОИ-2024: «Мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин»

В Федерации фехтования России объяснили отказ от участия в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян к участию в нейтральном статусе.

«Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет. Наши спортсмены выезжают на этапы Кубка мира, на Гран-при – в большей степени это молодежь, которой это необходимо для подготовки к Играм БРИКС и Играм дружбы.

Так как мы являемся представителями единоборств, нам нужен международный спарринг, чтобы реально понимать наши возможности в боевой подготовке. Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили – мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин».

Сегодня наши спортсмены вылетели на первенство мира среди юниоров и кадетов. Они примут участие только в личных соревнованиях, так как к командным они не допущены. Но даже в этой ситуации наши дети получат необходимый международный опыт.

Это сейчас жизненно важно для того, чтобы они не бросали спорт и оставались конкурентными к моменту нашего полноправного возвращения на международную арену», – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?