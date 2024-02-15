Двукратному олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию, где пройдет чемпионат Европы

Российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, планировал выступить на чемпионате Европы в Бухаресте.

«Назвать причину пока сложно. В ближайшее время встретимся со спортсменом, все обсудим. Пограничная служба, как объясняли Абдулрашиду офицеры в течение двух часов, выразила сомнение в подлинности визы.

Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолет и прилетел в Румынию. Но там в подлинности его визы засомневались.

Хочу отметить, что политическое руководство государства, когда принимает большой турнир, берет на себя обязательства, в том числе по визовым делам. Садулаев вынужден был полететь обратно в Москву, шансов, что вопрос разрешится и он выступит на чемпионате Европы, уже нет. Замену тоже найти не удастся – все жеребьевки почти прошли.

Понятно, что он расстроен. Рекомендовал ему сохранять полное спокойствие и готовиться к следующим турнирам», – рассказал Мамиашвили.

Ранее глава ФСБР уже сообщал о невыдаче виз нескольким российским борцам.