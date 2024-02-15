Двукратному олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию, где пройдет чемпионат Европы

Теги чемпионат Европы сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Абдулрашид Садулаев Борьба

Российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, планировал выступить на чемпионате Европы в Бухаресте.

«Назвать причину пока сложно. В ближайшее время встретимся со спортсменом, все обсудим. Пограничная служба, как объясняли Абдулрашиду офицеры в течение двух часов, выразила сомнение в подлинности визы.

Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолет и прилетел в Румынию. Но там в подлинности его визы засомневались.

Хочу отметить, что политическое руководство государства, когда принимает большой турнир, берет на себя обязательства, в том числе по визовым делам. Садулаев вынужден был полететь обратно в Москву, шансов, что вопрос разрешится и он выступит на чемпионате Европы, уже нет. Замену тоже найти не удастся – все жеребьевки почти прошли.

Понятно, что он расстроен. Рекомендовал ему сохранять полное спокойствие и готовиться к следующим турнирам», – рассказал Мамиашвили.

Ранее глава ФСБР уже сообщал о невыдаче виз нескольким российским борцам.

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16 комментариев
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все логично ибо он представляет росгвардию.
+31
-19
+12
Ответ Vasssya
А зачем визу в Румынию получать в Испании?
Это как купить подписку на приставку через Турцию
+12
-2
+10
Ответ Rio (BLR)
Это для рядового туриста может прокатить
Для любого гражданина, которому требуется виза на въезд в Румынию. И не совсем прокатить, а законно пересечь границу.
+6
0
+6
Ответ Vasssya
А зачем визу в Румынию получать в Испании?
Это противозаконно?
+8
-3
+5
Ответ dinm 8
все логично ибо он представляет росгвардию.
Ничего логичного. Он должен иметь такое же право вступать, как и, скажем, представители бундесвера, если таковые в немецкой борцовской команде имеются.
+9
-4
+5
Ответ Dizzod
Я тут погуглил: Румыния в процессе присоединения к Шенгену. Контроль в аэропортах снимут в марте. Так что испанская виза пока не прокатывает.
Прокатывает любой многократный Шенген и национальные визы Болгарии или Кипра.
+3
0
+3
Ответ dinm 8
все логично ибо он представляет росгвардию.
Это не логично . Если он представляет росгвардию . Его не допустили бы до турнира , ему не выдали бы шенген . Просто решение местных властей . Не удивлюсь , если у румын в этом весе есть свой претендент на медали
+2
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Ну что сказать , шайтаны!
+6
-6
0
Ответ Дмитрий Гром
Это как купить подписку на приставку через Турцию
Это нормально, много лет спортсмены так делают.
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