Каменева о турнире в Боснии: «Говорят, там можно выполнить олимпийский норматив, но мы не поедем на Олимпиаду все равно»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Олимпийская сборная России Париж-2024 Мария Каменева Водные виды

Пловчиха Каменева заявила, что не задумывалась о нейтральном статусе перед ОИ.

В конце апреля российские пловцы выступят на турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), где можно выполнить олимпийский норматив.

– Больше двух лет мы не выезжали никуда. Говорят, там можно выполнить олимпийский норматив, но мы не поедем на эту Олимпиаду все равно. При этом все равно поездка в Баня-Луку очень ценная, всеми руками «за». Просто хочется посоревноваться с пловцами из других сборных.

– Вам всегда была важна смена обстановки?

– Да, мне сложно сидеть в одном и том же месте.

– Какие задачи на сезон? Он по структуре необычный.

– Поэтому и настраиваемся поэтапно. После чемпионата России полетим в Боснию и Герцеговину. Летом два старта, потом в сентябре. Готовимся к лучшему результату, предоставляется шесть попыток сделать это на длинной воде.

– Не рассматривали возможность получить нейтральный статус?

– Даже не задумывалась, не возникало такой мысли, – сказала чемпионка мира 2016 года на короткой воде Мария Каменева.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.

Сальников о выступлении россиян на турнире в Боснии и Герцеговине: «Задачи выполнить олимпийский норматив любой ценой не стоит»

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