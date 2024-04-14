Каминский о сходе Корнева с дистанции: «В Уфе мы списали проблему на холодовую астму. Сейчас надо все обследовать – в Мурманске холода не было»

Теги сборная России Юрий Каминский Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Юрий Каминский рассказал о проблеме со здоровьем биатлониста Александра Корнева.

Корнев сошел с дистанции в смешанной эстафете на Кубке Содружества. Он бежал третий этап, но остановился по ходу гонки и был вынужден обратиться за помощью к врачам прямо на трассе.

– Вчера мы связались с московским доктором, потому что эта проблема была не в первый раз. Будем разбираться. Сейчас пока ничего говорить не буду, только после обследования. Сейчас все проведем, как положено, тогда уже расскажем.

– Вчера сильно испугались?

– Такое было в Уфе. Тогда мы списали на холодовую астму. Сейчас надо все обследовать, потому что в Мурманске холода не было. Сейчас у него все хорошо. Видимо, на критических оборотах происходит сбой организма, – сказал тренер.

Корнев о сходе с дистанции в смешанной эстафете: «Произошел спазм, дыхание сбило. Сейчас меня отпустило»

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1 комментарий
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Очень надеюсь, что причину найдут и подберут лечение. Корневу - здоровья❤️
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