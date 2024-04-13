Эдуард Латыпов: «Условия очень сложные. Погода тяжелая, скольжение тупое. Я подходил к стрельбищу и просто не чувствовал ног»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал о тяжелых условиях на Кубке Содружетсва в Мурманске.

Сегодня команда Латыпова стала третьей в смешанной эстафете.

Александр Корнев остановился по ходу гонки и был вынужден обратиться за помощью к врачам прямо на трассе.

– Тяжело на трассе?

– Условия очень сложные. Погода тяжелая, скольжение очень тупое. Учитывая, что вчера гонка была сложная, (времени на) восстановление мало. Всякое бывает, Корневу просто стало плохо.

Я подходил к стрельбищу и просто не чувствовал ног. Трасса разбита, поэтому ноги не отдыхают. Они как камень, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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