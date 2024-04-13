Логинов о стрельбе Казакевич: «Все мы когда‑то уходили на круги. Это нормальная биатлонная жизнь, от которой никто не застрахован»

Логинов прокомментировал победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества.

Сегодня Александр Логинов, , и одержали победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества в Мурманске.

– Какая была реакция на состав эстафеты?

– Вполне нормальная. Меня спросили, что я буду бежать: «смешанку» или сингл. Я ответил, что сингл никогда в жизни не бегал. Мне было непринципиально, бежать на третьем или четвертом этапе, да меня и не спрашивали.

– Эта команда в таком составе могла хорошо выступить на международных соревнованиях?

– У нас нет такого «если бы да кабы», но если посмотреть на наш результат на финише, то с тремя кругами – нет. Без них, возможно, да (смеется).

– Необходимо ли было поддержать Ирину Казакевич, которая на «стойке» допустила шесть промахов подряд?

– Я всегда говорю, что это биатлон, где случается все что угодно. Все мы когда‑то уходили на круги и на эстафетах, и в личных гонках. Я говорю, что это нормальная биатлонная жизнь, от которой никто не застрахован, – сказал Логинов.

Александр Корнев остановился по ходу гонки и был вынужден обратиться за помощью к врачам прямо на трассе.

– Обратил внимание на Александра, потому что это было прямо перед моим носом. Видел такое уже раньше. Надеюсь, что Саше смогли быстро оказать помощь и поддержать.

– Не испугался за него?

– Произошедшее – не очень хорошо. За карьеру я видел несколько таких случаев. Я прекрасно понимаю, с чем это может быть связано, но он лучше сможет объяснить. Главное – разобраться, чтобы все дальше было хорошо, – добавил биатлонист.