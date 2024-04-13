Логинов о стрельбе Казакевич: «Все мы когда‑то уходили на круги. Это нормальная биатлонная жизнь, от которой никто не застрахован»

Теги сборная России сборная России жен Александр Логинов Ирина Казакевич Карим Халили Наталия Шевченко (Мекрюкова) Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Логинов прокомментировал победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества.

Сегодня Александр Логинов, Карим Халили, Ирина Казакевич и Наталия Шевченко одержали победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества в Мурманске.

– Какая была реакция на состав эстафеты?

– Вполне нормальная. Меня спросили, что я буду бежать: «смешанку» или сингл. Я ответил, что сингл никогда в жизни не бегал. Мне было непринципиально, бежать на третьем или четвертом этапе, да меня и не спрашивали.

– Эта команда в таком составе могла хорошо выступить на международных соревнованиях?

– У нас нет такого «если бы да кабы», но если посмотреть на наш результат на финише, то с тремя кругами – нет. Без них, возможно, да (смеется).

– Необходимо ли было поддержать Ирину Казакевич, которая на «стойке» допустила шесть промахов подряд?

– Я всегда говорю, что это биатлон, где случается все что угодно. Все мы когда‑то уходили на круги и на эстафетах, и в личных гонках. Я говорю, что это нормальная биатлонная жизнь, от которой никто не застрахован, – сказал Логинов.

Александр Корнев остановился по ходу гонки и был вынужден обратиться за помощью к врачам прямо на трассе.

– Обратил внимание на Александра, потому что это было прямо перед моим носом. Видел такое уже раньше. Надеюсь, что Саше смогли быстро оказать помощь и поддержать.

– Не испугался за него?

– Произошедшее – не очень хорошо. За карьеру я видел несколько таких случаев. Я прекрасно понимаю, с чем это может быть связано, но он лучше сможет объяснить. Главное – разобраться, чтобы все дальше было хорошо, – добавил биатлонист.

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9 комментариев
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Саша в эфире по-джентльменски себя повел, когда вопрос про круги Казакевич задали. Сразу перевел на себя и вообще на погоду) Типа, "а у всех-то остальных стрельба, конечно, сказочная".
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+7
Логинов всегда даёт самые корректные и мудрые комментарии. Но Казакевич отожгла сегодня. Стадион ревел, правда от радости, потому что все за Егорову были)) очень эмоциональный момент
+5
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+5
вот до сих пор думаю как нам так повезло что на оИ она отстрелялась нормально?
+3
0
+3
Ответ sav187
Поддерживать можно по-разному. Тут уже можно и палкой по голове поддержать
ты глор
+3
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+2
Ответ тоторо
вот до сих пор думаю как нам так повезло что на оИ она отстрелялась нормально?
На ОИ её переживания, и потрясение о потере отца вытеснили переживания в гонке.
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Ответ Игорь Мельников
На ОИ её переживания, и потрясение о потере отца вытеснили переживания в гонке.
я думаю какой то ангел хранитель просто помог)
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Ответ Афанасия
Логинов всегда даёт самые корректные и мудрые комментарии. Но Казакевич отожгла сегодня. Стадион ревел, правда от радости, потому что все за Егорову были)) очень эмоциональный момент
гыы)
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Короче - Логинов загнал Корнева .!. Саша , который второй , решил, во что бы то не стало, догнать бегунка -Логинова и обязательно обогнать его !!! Вроде не " желторотый юнец "- а опыта , по видимому . не хватило !
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