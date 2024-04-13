Корнев о сходе с дистанции в смешанной эстафете: «Произошел спазм, дыхание сбило. Сейчас меня отпустило»
Александр Корнев объяснил сход с дистанции в эстафете на Кубке Содружества.
Корнев, бежавший на третьем этапе смешанной эстафеты, остановился по ходу гонки и был вынужден обратиться за помощью к врачам прямо на трассе.
– На самом деле, сейчас хорошо. Просто произошел спазм, дыхание сбило. Такое у меня уже было. Начинаю задыхаться, сковывает мышцы. Сейчас меня отпустило, просто нужно было время.
– Вы круг не доехали?
– Нет, хочу извиниться перед командой. Но что‑то пошло не так.
– Главное, что с вами все хорошо.
– Да, думаю, все хорошо. Сегодня схожу к доктору. Поговорим, как и что делать, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».