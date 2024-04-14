Антон Смольский: «Сезон тяжелый, длинный – таких еще не было в истории нашего биатлона. Для организма это новый опыт»

Антон Смольский прокомментировал победу в общем зачете Кубка Содружества.

Сегодня белорусский биатлонист стал третьим в масс-старте на финальном этапе в Мурманске.

– Я очень рад, что у нас все получилось. Наши амбиции, наши цели достигаются. Это очень важно. Пока эмоций нет. Без сил. В предвкушении отдыха.

– Боялись, что случится также как в прошлом году, когда болезни помешали бороться за победу в Кубке Содружества?

– Возможно, из-за того, что в прошлом году был этот опыт, мы приняли в этом году определенные меры, смогли подойти к соревнованиям в нормальной форме.

– Многие считали, что эта гонка будет борьбой нервов. В масс-старте твои нервы оказались крепче?

– Возможно. Я еще с утра нервничал, да и по ходу гонки. Понимал, что надо контролировать Эдуарда ( ) и стоя работать так, как я могу.

– Преимущество в 11 очков перед гонкой помогало?

– 11 очков – это очень малое количество баллов, с которыми можно чувствовать себя комфортно. Если нас отделили бы три позиции – это уже больше 11 очков. Все равно было тревожно, нервно. Понимал, что это очень мало. Латыпов очень сильный.

– Каким получился этот сезон?

– Сезон тяжелый, длинный. Он начался в конце августа и закончился только сейчас. Таких еще не было в истории нашего биатлона. Для организма это новый опыт, требуется больше ресурсов.

– С учетом состояния, итоговую победу рассматриваешь как свою заслугу или подарок от Эдуарда?

– У меня были две провальные гонки. Я жалел о том, что в Уфе у меня не получилось. Если бы там в спринте и пасьюте я был бы в десятке, то у меня было бы преимущество больше 60 очков. Так что это не подарок Эдуарда, а работа и конкуренция, – сказал .