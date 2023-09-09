Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й

Теги сборная России сборная Беларуси Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Дмитрий Лазовский Александр Бектуганов Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачете Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

Общий зачет 

Мужчины

После 2 гонок из 12

1. Антон Смольский (Беларусь) – 240 баллов

2. Александр Поварницын (Россия) – 217

3. Эдуард Латыпов (Россия) – 210

4. Никита Поршнев (Россия) – 202

5. Антон Бабиков (Россия) – 196

6. Роман Еремин (Россия) – 191

7. Максим Воробей (Беларусь) – 182

8. Александр Бектуганов (Россия) – 176

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 174

10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 169...

13. Максим Цветков (Россия) – 158...

16. Карим Халили (Россия) – 152...

20. Василий Томшин (Россия) – 138...

27. Александр Логинов (Россия) – 99

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий