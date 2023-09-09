Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й
Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачете Кубка Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
Общий зачет
Мужчины
После 2 гонок из 12
1. Антон Смольский (Беларусь) – 240 баллов
2. Александр Поварницын (Россия) – 217
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 210
4. Никита Поршнев (Россия) – 202
5. Антон Бабиков (Россия) – 196
6. Роман Еремин (Россия) – 191
7. Максим Воробей (Беларусь) – 182
8. Александр Бектуганов (Россия) – 176
9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 174
10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 169...
13. Максим Цветков (Россия) – 158...
16. Карим Халили (Россия) – 152...
20. Василий Томшин (Россия) – 138...
27. Александр Логинов (Россия) – 99
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