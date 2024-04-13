Кубок Содружества. Большой масс-старт. Латыпов, Поварницын, Логинов, Бабиков, Смольский, Лазовский, Халили, Цветков пробегут гонку

14 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Даниил Усов

2. Александр Поварницын

3. Эдуард Латыпов

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Кирилл Бажин

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Антон Бабиков

8. Роман Еремин

9. Максим Воробей (Беларусь)

10. Илья Авсеенко

11. Александр Корнев

12. Павел Белько (Беларусь)

13. Иван Тулатин (Беларусь)

14. Александр Логинов

15. Евгений Сидоров

16. Иван Колотов

17. Карим Халили

18. Василий Томшин

19. Никита Лобастов (Беларусь)

20. Петр Пащенко

21. Роман Елетнов (Беларусь)

22. Степан Данилов (Беларусь)

23. Даниил Серохвостов

24. Максим Цветков

25. Евгений Емерхонов

26. Ильназ Мухамедзянов

27. Денис Иродов

Полный старт-лист – на сайте СБР.