Зайцева об Олимпиаде в Париже: «Мне бы было неприятно туда ехать и ходить оплеванной»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Париж-2024 Политика Биатлон

Ольга Зайцева заявила, что ей было бы неприятно «ходить оплеванной» на Олимпиаде.

– Что вы думаете по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе?

– У меня есть мнение, которое может не всем понравиться. Если бы я была сейчас спортсменкой, я бы не поехала ни на какие Олимпийские игры. Нет никакой уверенности в безопасности в том же Париже. Да и смысла нет. Ты же станешь олимпийским чемпионом в нейтральном статусе.

Не будут считать очки в пользу России, а спортсмены, как я говорила выше, это защитники своей страны на спортивном плацдарме. Нас постоянно непонятно за что наказывают, причем это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас – нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью.

– Могут ведь быть провокации в том числе и при въезде в страну?

– Безусловно. Хотя никто этого точно сейчас не знает. Мне бы просто было неприятно туда ехать и ходить оплеванной. Можно в теории наоборот ходить с высоко поднятой головой и доносить до всех правду. Я бы, наверное, так и делала, хотя с такой позицией меня на Играх и не было бы.

Я патриот своей родины до мозга костей, сделаю все ради процветания нашей страны. Кто-то скажет, что мне так легко говорить, потому что я уже поездила по всем Олимпиадам и чемпионатам мира. Но я правда так считаю и уверена в своем мнении.

У молодых спортсменов еще будет возможность участвовать в крупных международных соревнованиях. Тем более, что и внутри страны более чем хватает стартов. Есть отличные призовые. У нас не было столько турниров, когда мы выступали на международном уровне!

В России есть все для развития. Деньги остаются в стране, никто их не тратит за границей. Маленькие спортсмены смотрят на Большунова, Степанову, Устюгова, Логинова, Казакевич и многих других спортсменов сборных команд, видят, как они работают на тренировках летом и зимой. И для них это большой пример и стимул, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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37 комментариев
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После допинговой истории Зайцева и так ходит оплеванная, просто она этого не понимает
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Допингистов нигде не любят.
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Спортсмены-ветераны ведут себя в духе наших престарелых руководителей: мы-то уже пожили нормально, а вам нечего!
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«Нас постоянно непонятно за что наказывают»

Если тебе не понятно, за что тебя, святошу, наказали, значит, все правильно и справедливо. Сидеть ещё таким как ты годами в изоляции
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Будет очень угарно, когда определенное количество наших спортсменов поедет-таки на эту Олимпиаду и просто спокойно в ней поучаствует в нейтральном статусе и без каких-либо серьёзных эксцессов, да ещё и медали привезет. Интересно послушать, что тогда будут говорить все эти госсказочники, которые обещают, что всех наших там оплюют, ноги об них вытрут, череп померят и сверху на них нагадят. Наверное, придумают что-нибудь новое - скрепное, как мы любим. Главное, что глубинный народ всё схавает за милу душу 😄
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Зайцеву не то что в Париж, можно и за Урал не выпускать. Для всех только на пользу.
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Забавно слышать подобное от бывшего спортсмена, чья репутация на абсолютном дне. Даже у местных троллей с дивана мнение авторитетнее, чем у этой позорной допингистки.
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так и не езди. зачем ходить, как обычно. езжай в ханты-мансийск!
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Ответ isyourmajesty
Ахах просто в Париже нет наших русских солей
зато сала завезли соленого))
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Ответ Алексей Агеев
Отберите у нее уже соль, пожалуйста.
лучше у украинского нарика заберите
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Ответ Alexander62
самое страшное, и я вполне допускаю, что всю эту дичь она транслирует вполне себе искрене
это не дичь, нехрен там делать в этом гумне
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Ответ crazymaks
да и не поеду, что я забыл в этом гейском дне, дома лучше
Вы в каждом сообщении только о геях и пишете. Видимо какие-то взаимоотношения с ними связывают
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Ответ crazymaks
ну двойные стандарты, одни мочат и ничего... гейская олимпиада
И не езжайте не сейчас и не аообще, а то найдете приключения на свою попу
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Ответ Леопардер
Будет очень угарно, когда определенное количество наших спортсменов поедет-таки на эту Олимпиаду и просто спокойно в ней поучаствует в нейтральном статусе и без каких-либо серьёзных эксцессов, да ещё и медали привезет. Интересно послушать, что тогда будут говорить все эти госсказочники, которые обещают, что всех наших там оплюют, ноги об них вытрут, череп померят и сверху на них нагадят. Наверное, придумают что-нибудь новое - скрепное, как мы любим. Главное, что глубинный народ всё схавает за милу душу 😄
оплевывать будут все равно, пока коленки не приклонешь
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"Не будут считать очки в пользу России, а спортсмены, как я говорила выше, это защитники своей страны на спортивном плацдарме." (с) Можно узнать кого защитили Большунов, Щербакова, Степанова, Устюгов и многие другие... кого конкретно??? Что за хрень ты говоришь? Ну ладно там про отстранение, про Баха, но при чем здесь защита Родины? Спортсмены что, в окопах сидят?
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В общем, расклад такой:, те кто на ОИ при всем желании попасть не смогут, сразу начинают отказываться)) вот, мол, мы такие патриоты, что нас на эти Игры никакими посулами не заманишь) те же у кого возможность поучаствовать есть , ехать собираются)
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Из-за таких допингистов как Зайцева нас и отстранили. Лучше бы прощения попросили у настоящих спортсменов, что те теперь не имеют возможности участвовать в главном спортивном событии под флагом Родины!
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