Зайцева об Олимпиаде в Париже: «Мне бы было неприятно туда ехать и ходить оплеванной»

Ольга Зайцева заявила, что ей было бы неприятно «ходить оплеванной» на Олимпиаде.

– Что вы думаете по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе?

– У меня есть мнение, которое может не всем понравиться. Если бы я была сейчас спортсменкой, я бы не поехала ни на какие игры. Нет никакой уверенности в безопасности в том же Париже. Да и смысла нет. Ты же станешь олимпийским чемпионом в нейтральном статусе.

Не будут считать очки в пользу России, а спортсмены, как я говорила выше, это защитники своей страны на спортивном плацдарме. Нас постоянно непонятно за что наказывают, причем это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас – нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью.

– Могут ведь быть провокации в том числе и при въезде в страну?

– Безусловно. Хотя никто этого точно сейчас не знает. Мне бы просто было неприятно туда ехать и ходить оплеванной. Можно в теории наоборот ходить с высоко поднятой головой и доносить до всех правду. Я бы, наверное, так и делала, хотя с такой позицией меня на Играх и не было бы.

Я патриот своей родины до мозга костей, сделаю все ради процветания нашей страны. Кто-то скажет, что мне так легко говорить, потому что я уже поездила по всем Олимпиадам и чемпионатам мира. Но я правда так считаю и уверена в своем мнении.

У молодых спортсменов еще будет возможность участвовать в крупных международных соревнованиях. Тем более, что и внутри страны более чем хватает стартов. Есть отличные призовые. У нас не было столько турниров, когда мы выступали на международном уровне!

В России есть все для развития. Деньги остаются в стране, никто их не тратит за границей. Маленькие спортсмены смотрят на Большунова, Степанову, Устюгова, Логинова, Казакевич и многих других спортсменов сборных команд, видят, как они работают на тренировках летом и зимой. И для них это большой пример и стимул, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.