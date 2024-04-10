Ольга Зайцева: «Думаю, зрелищность международных стартов без россиян упала. Может, кто‑то смотрит, следит, но в разы меньше»

Ольга Зайцева считает, что международные старты без россиян смотрят меньше.

– Зрелищность без россиян на международной арене упала?

– Я не слежу, но думаю, что да. Может, кто‑то смотрит, следит, но, думаю, в разы меньше, чем раньше. Я считаю, что в основной массе наши болельщики сейчас следят за российскими стартами, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.