Ольга Зайцева: «Думаю, зрелищность международных стартов без россиян упала. Может, кто‑то смотрит, следит, но в разы меньше»

Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен Биатлон

Ольга Зайцева считает, что международные старты без россиян смотрят меньше.

– Зрелищность без россиян на международной арене упала?

– Я не слежу, но думаю, что да. Может, кто‑то смотрит, следит, но, думаю, в разы меньше, чем раньше. Я считаю, что в основной массе наши болельщики сейчас следят за российскими стартами, – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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4 комментария
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Никто не смотрит Формулу-1, Лч и не будет смотреть Евро по футболу.
Главное, повторять это три раза перед сном.
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А я думаю, что болельщики в основном следят за любимыми спортсменами, даже если эти спортсмены "не наши".
Я в этом сезоне с большим интересом смотрела мировып лыжные гонки и биатлон. А внутренние старты по лыжам смотрела, а биатлон пару раз без интереса, фоном...
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Да-да, Оля. И вообще, Земля стала в обратную сторону вертеться без вас.
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так надо сравнить трансляции км и чемпионата россии если б первый показывали на матч. а так самой популярной оказалась рождественская гонка на матче. конечно, где ж зрителю на общедоступном канале км смотреть? выбирает из того что есть, пастернака и набокова читать негде, будем николая островского да фадеева
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