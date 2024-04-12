Зайцева о приговоре Бессебергу: «Сейчас просто наказывают тех, кто раньше поддерживал отношения с Россией»

Зайцева считает, что Бессеберга наказали за поддержку отношений с Россией.

Сегодня норвежский суд приговорил экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию.

«Бедный Бессеберг. До него до сих пор доносятся следы того, что он дружил с Россией. Так же было с Николь Реш.

У нас была единая биатлонная семья. В этой семье были все страны, и все нормально работали и дружили. В какой-то прекрасный момент пришли люди, которым Россия не была нужна, и начали всех выпихивать.

Сейчас просто наказывают тех, кто раньше поддерживал отношения с Россией. Просто досталось по накатанной. Про взятки и коррупцию ничего не слышала. Я была спортсменкой, было все здорово», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

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