Дмитрий Губерниев: «Бессеберга жалко, но что делать? Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства»

Теги Дмитрий Губерниев IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о судебном приговоре Андресу Бессебергу.

Сегодня экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию. 

«Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства, как мне кажется. Вспоминая Глеба Жеглова, скажу: «Наказания без вины не бывает».

Я благодарен Бессебергу за то, что он создал этот роскошный биатлон. Но норвежский суд считает иначе.

Жалко мне его, но что делать? Нынешний биатлон обязан ему. То, что он тайно посещал любовницу в России, вспоминая великий фильм «Бриллиантовая рука», но что делать? Человек слаб. Мы должны уважать решение норвежского суда», – сказал комментатор. 

«Он настроен безумно пророссийски, мне страшно». Всплыла прослушка Бессеберга: он не хотел забирать у нас турниры

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С Жегловым не поспоришь!))
+1
-1
0
и тебя вылечат....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий