Дмитрий Губерниев: «Бессеберга жалко, но что делать? Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства»
Дмитрий Губерниев высказался о судебном приговоре Андресу Бессебергу.
Сегодня экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию.
«Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства, как мне кажется. Вспоминая Глеба Жеглова, скажу: «Наказания без вины не бывает».
Я благодарен Бессебергу за то, что он создал этот роскошный биатлон. Но норвежский суд считает иначе.
Жалко мне его, но что делать? Нынешний биатлон обязан ему. То, что он тайно посещал любовницу в России, вспоминая великий фильм «Бриллиантовая рука», но что делать? Человек слаб. Мы должны уважать решение норвежского суда», – сказал комментатор.
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