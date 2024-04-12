Дмитрий Губерниев: «Бессеберга жалко, но что делать? Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства»

Дмитрий Губерниев высказался о судебном приговоре Андресу Бессебергу.

Сегодня экс-главу Международного союза биатлонистов ( ) приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию.

«Если норвежский суд решил, значит, у него были какие-то доказательства, как мне кажется. Вспоминая Глеба Жеглова, скажу: «Наказания без вины не бывает».

Я благодарен за то, что он создал этот роскошный биатлон. Но норвежский суд считает иначе.

Жалко мне его, но что делать? Нынешний биатлон обязан ему. То, что он тайно посещал любовницу в России, вспоминая великий фильм «Бриллиантовая рука», но что делать? Человек слаб. Мы должны уважать решение норвежского суда», – сказал комментатор.

«Он настроен безумно пророссийски, мне страшно». Всплыла прослушка Бессеберга: он не хотел забирать у нас турниры