Васильев о приговоре Бессебергу: «Это расправа над ним за то, что он в равной степени лояльно относился ко всем странам, в том числе к России»

Теги IBU Андерс Бессеберг Дмитрий Васильев ТАСС Биатлон

Дмитрий Васильев назвал расправой судебный приговор Андресу Бессебергу.

Сегодня экс-главу IBU приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию. 

«Я считаю, что это расправа над Бессебергом за то, что он в равной степени лояльно относился ко всем странам, в том числе к России. Поскольку сейчас Россия не в почете на Западе, это расценили как дружбу с Россией.

Не сказал бы, что он с нами дружил, тем более что мне приходилось с ним общаться, откровенной дружбы я не замечал.

Он был достаточно справедливым, но нынешнему западному истеблишменту этого показалось мало, они захотели устроить показательную порку для всех остальных, кто вдруг вздумает с Россией не то что дружить, а просто справедливо относиться к ней.

Их будет ожидать вот такая расправа, по-другому я не могу это называть. По совокупности всего, что Бессеберг сделал для развития мирового биатлона, просто смешно то, что ему инкриминируют.

Я бы предложил тем, кто организовал эту расправу, посмотреть в зеркало. Уверен, что они там увидят очень много чего неприятного. Это расправа с целью показать, кто в доме хозяин, и сигнал тем, кто думает дружить с Россией», – сказал Васильев

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2 комментария
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Наш Дитер Болен искренне удивлён, что в других странах за коррупцию, оказывается, судят и сроки дают
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Похоже биатлонный чиновник Васильев больше всех в курсе как встречали и обхаживали Бессеберга в России, раз первым откликнулся на информацию о сроке бывшего биатлонного босса мира.
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