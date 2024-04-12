IBU: «Приветствуем завершение судебного разбирательства по делу Бессеберга, которое означает, что тревожный период в истории федерации подходит к концу»

Теги IBU Андерс Бессеберг ТАСС Биатлон

В Международном союзе биатлонистов отреагировали на приговор Андерсу Бессебергу.

Сегодня экс-главу IBU приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию. 

«IBU принял к сведению приговор по делу Бессеберга и приветствует завершение судебного разбирательства, которое означает, что очень тревожный период в истории федерации подходит к концу.

Даже если решение будет обжаловано и Спортивному арбитражному суду придется вынести свой вердикт по обвинениям, выдвинутым подразделением по обеспечению честности в биатлоне против Бессеберга.

IBU смотрит в будущее и намерен продолжать реализацию реформ, проводимых с 2018 года, которые привели организацию к надлежащему управлению и обеспечили создание лучших условий для спортсменов и болельщиков», – говорится в заявлении IBU.

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