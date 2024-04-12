Александр Тихонов: «Бессеберг своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками заслужил тюрьмы»
Александр Тихонов заявил, что Андерс Бессеберг заслужил тюрьмы.
«Очень давно, когда я уходил с поста вице-президента, я всем сказал «до свидания» и, повернувшись в сторону Бессеберга, заявил, что его ждет позор и тюрьма. Я никогда не ошибаюсь».
Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он ее заслужил», – сказал Тихонов.
Сегодня экс-главу IBU приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию.
Надо было при первом же шухере валить в Ростов на Дону, сейчас бы Д Артантаньяном ходил. Тихон не даст соврать, , подгорело и отсиделся в Тирольских степях)