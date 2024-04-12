Александр Тихонов: «Бессеберг своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками заслужил тюрьмы»

Теги Александр Тихонов IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Александр Тихонов заявил, что Андерс Бессеберг заслужил тюрьмы.

«Очень давно, когда я уходил с поста вице-президента, я всем сказал «до свидания» и, повернувшись в сторону Бессеберга, заявил, что его ждет позор и тюрьма. Я никогда не ошибаюсь».

Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он ее заслужил», – сказал Тихонов. 

Сегодня экс-главу IBU приговорили к 3 годам 1 месяцу тюремного заключения за коррупцию. 

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9 комментариев
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За пьянство и посещение борделей разве сажают в тюрьму? Тем более в " свободном" от предрассудков обществе.
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Шляпа помимо того что великий олимпионик, ещё и величайший лицедей!)
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Лох Бес.
Надо было при первом же шухере валить в Ростов на Дону, сейчас бы Д Артантаньяном ходил. Тихон не даст соврать, , подгорело и отсиделся в Тирольских степях)
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Опорочил моральный облик советского человека.
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А Тихонов за организацию убийства, конечно же, не заслужил тюрьмы
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Так мне тогда тоже срок грозит😞
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Уж не точно не Тихонову рассуждать о том, что Бессеберг заслужил тюремный срок. Пусть лучше расскажет, почему сам скрывался в Европе и не появлялся в России с 2001 по 2006 год.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
За пьянство и посещение борделей разве сажают в тюрьму? Тем более в " свободном" от предрассудков обществе.
это другое, вы не понимаете))
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