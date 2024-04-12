Анна Сола: «Я сильно заболела и долго восстанавливалась – и за это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство, будто второй глоток появился»

Белоруска Анна Сола высказалась о победе в спринте в финале Кубка Содружества.

«Я сильно заболела и долго восстанавливалась – и за это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство, будто второй глоток появился.

Состояние намного лучше, чем было на предыдущих стартах. Мне сейчас намного легче.

Сегодня я стреляла очень тяжело, потому что давно не стреляла. Была дома без стрельбы. Были опасения, что я могу сделать что-то не так, поэтому выцеливала.

Трасса поначалу было вообще хорошая, но потом повороты все-таки разбиваются.

Мы по трассе шли рядом с Казакевич, я слышала, что ей кричали про меня, меня последний круг вели по ней», – сказала Сола в эфире «Матч ТВ».