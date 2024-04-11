Эдуард Латыпов: «Хочу побороться за Кубок Содружества. Хорошо, когда такое соперничество и вплоть до последних гонок есть интрига»

Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от трассы в Мурманске.

Сегодня в рамках финала Кубка Содружества прошел пролог.

— На трассе много воды, особенно на рубеже. Как тебе трасса? Потому что на рубеже просто лужи. Откачивают воду 24/7, пытаются спасти. Как это может повлиять на гонку?

— Естественно, когда много воды, скольжение намного хуже. Поэтому, надеюсь, организаторы смогут с этим справиться. Плюс обещают небольшой «минус» ночью. Поэтому, думаю, что в пятницу не должна так сильно разбиваться трасса. Но даже если так и будет, подстроимся. Что делать?

— Ты видел эти лужи на стрельбище? Тебя это не испугало?

— Нет! В первый раз, что ли, видел? Бывало такое. Случалось, уменьшали рубеж, потому что было таяние до асфальта. Как‑то подстраивались под эти моменты.

— Какое у тебя настроение перед финалом?

— Отличное настроение, весеннее. Плюс новое место. В любом случае, новые ощущения. Сезон уже сильно близок к концу, осталось здесь провести хорошие гонки и спокойно пойти отдыхать, а потом уже набираться сил на новый сезон.

— Все здесь с улыбками. Как будто на расслабоне. Или у тебя есть амбиции забрать Кубок Содружества?

— Конечно, хочу побороться. Я же для этого сюда и приехал. Понятно, что с улыбкой. Почему же? Нельзя бороться с улыбкой? Можно! Бороться! Забирать!

— Что скажешь про дуэль с Антоном Смольским? Насколько это тебя двигает вперед? Насколько вы друг друга подталкиваете? Насколько мы вправе ожидать какого‑то мощного рубилова в конце сезона?

— Конечно, это хорошо, когда такое соперничество. И вплоть до последних гонок есть такая интрига, и сохраняется борьба. И нам интересно как спортсменам, также и зрителям. Постараемся сделать красивые гонки и показать красивую борьбу, — сказал Латыпов.