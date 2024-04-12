Ирина Казакевич: «На последнем выстреле не так тщательно прицелилась. Думала, это может мне сегодня стоить даже медали»

Теги сборная России жен Ирина Казакевич Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Ирина Казакевич оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Мурманске.

Казакевич заняла в гонке второе место, победила белоруска Анна Сола. 

«На последней стрельбе выстрел больше не затянула, а просто уже побежала – нажала и не так тщательно прицелилась, как предыдущие четыре выстрела.

Думала, это может мне сегодня стоить даже медали.

Трасса идеально подготовлена – очень жесткая. Все очень классно, льда нет, прекрасная трасса», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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