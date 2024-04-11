Майгуров о финале Кубка России-2024/25 в Златоусте: «Мы получили великолепный стадион, который соответствует самым высоким стандартам»

Виктор Майгуров объяснил решение провести финал Кубка России‑2024/25 в Златоусте.

В феврале город принимал соревнования Спартакиады. Гонки проходили на биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой.

«Не случайно выбор пал на Златоуст. Это родина многих наших прославленных спортсменов. Мы получили великолепный стадион, который соответствует самым высоким стандартам. Мы провели большую работу с коллегами из «Матч ТВ». В соревнованиях по биатлону приняло участие 25 субъектов РФ.

Еще летом определили, что Спартакиада будет главным стартом сезона в биатлоне. Был колоссальный интерес зрителей, который создал настоящую атмосферу праздника. При этом наши признанные лидеры далеко не всегда выигрывали медали, что говорит о высокой конкуренции. Хорошо, когда есть лидеры, но наш вид спорта интересен тем, что он непредсказуем.

Если бы мы продолжали участвовать в международном сезоне, тогда, наверное, не было бы этого мероприятия и не обратили бы внимание на подрастающее поколение. Все, что ни делается, – делается к лучшему. Есть наследие Олимпиады, а есть наследие Спартакиады. В Златоусте в следующем сезоне у нас пройдет финал Кубка России», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы