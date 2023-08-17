СБР представил новые логотипы соревнований с названием «Альфа-Банка»

Теги чемпионат России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров фото Кубок России Кубок Содружества Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) представил новые логотипы Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России с названием «Альфа-Банка».

В июне стало известно, что СБР потерял спонсорство «Газпрома», которое длилось больше десяти лет. 

В СБР также сообщили, что призовые на соревнованиях останутся теми же. В прошлом сезоне за победу в личных гонках чемпионата России можно было получить 100 тысяч рублей, на Кубке России – 70 тысяч, а на Кубке Содружества – 150 тысяч на летних стартах и 300 тысяч на зимних.

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Скриншот: трансляция на сайте «Россия сегодня».

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2 комментария

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Igorsm
ну и что? разве ненормально привлекать в спорт коммерческие деньги?
+3
0
+3
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Olga.t
Ответ Igorsm
ну и что? разве ненормально привлекать в спорт коммерческие деньги?
Более чем нормально.
Так и должно быть.
+1
-1
0
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