СБР представил новые логотипы соревнований с названием «Альфа-Банка»

Союз биатлонистов России (СБР) представил новые логотипы Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России с названием «Альфа-Банка».

В июне стало известно, что СБР потерял спонсорство «Газпрома», которое длилось больше десяти лет.

В СБР также сообщили, что призовые на соревнованиях останутся теми же. В прошлом сезоне за победу в личных гонках чемпионата России можно было получить 100 тысяч рублей, на Кубке России – 70 тысяч, а на Кубке Содружества – 150 тысяч на летних стартах и 300 тысяч на зимних.

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Скриншот: трансляция на сайте «Россия сегодня».