Виктор Майгуров: «Уровень доходов российских биатлонистов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил»

Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты не стали зарабатывать меньше, соревнуясь внутри страны.

«Сейчас нам удается формировать призовой фонд за счет средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счет местных бюджетов и отчасти – помощи СБР в приобретении инвентаря.

Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся в гораздо более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил.

Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше», – сказал Майгуров.

Он отметил, что в плане призовых Кубок Содружества и Кубок России для многих биатлонистов выглядят предпочтительнее.

«На самом деле, да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались.

В общей сложности СБР выплатил порядка 90 млн рублей призовых. Считаю, это достойная сумма.

В этом сезоне к нашим призовым еще добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тыс. рублей. Считаю, это достойная сумма», – заключил глава Союза биатлонистов России.