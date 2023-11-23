Виктор Майгуров: «Уровень доходов российских биатлонистов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил»

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Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты не стали зарабатывать меньше, соревнуясь внутри страны.

«Сейчас нам удается формировать призовой фонд за счет средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счет местных бюджетов и отчасти – помощи СБР в приобретении инвентаря.

Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся в гораздо более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил.

Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше», – сказал Майгуров.

Он отметил, что в плане призовых Кубок Содружества и Кубок России для многих биатлонистов выглядят предпочтительнее.

«На самом деле, да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались.

В общей сложности СБР выплатил порядка 90 млн рублей призовых. Считаю, это достойная сумма.

В этом сезоне к нашим призовым еще добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тыс. рублей. Считаю, это достойная сумма», – заключил глава Союза биатлонистов России.

1 комментарий

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Голос Губерниева
Конечно, не снизился, учитывая грандиозные успехи российского биатлона последних лет на КМ. Сложно зарабатывать меньше, чем за 40-е места.
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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