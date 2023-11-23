Перед этапами Кубка России и Кубка Содружества будут проводиться командные прологи – укороченные лыжные спринты и дуэльные стрельбы

Перед биатлонными стартами в России будут проводиться командные прологи.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи – своеобразное превью к основным стартам.

В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России.

Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдет между двумя первыми этапами Кубка России.

Выбраны четыре капитана команд: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек – четыре парня и четыре девушки.

Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдет жеребьевка первого городского спринта», – сказал глава СБР.