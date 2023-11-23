Перед этапами Кубка России и Кубка Содружества будут проводиться командные прологи – укороченные лыжные спринты и дуэльные стрельбы
Перед биатлонными стартами в России будут проводиться командные прологи.
Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
«Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи – своеобразное превью к основным стартам.
В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России.
Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдет между двумя первыми этапами Кубка России.
Выбраны четыре капитана команд: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек – четыре парня и четыре девушки.
Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдет жеребьевка первого городского спринта», – сказал глава СБР.
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Вот это интересно. А на ТВ?
Обычно составы в выставочных гонках подбирают организаторы с учётом зрительского интереса, а не по принципу "друзья-подружки".
И почему участников выбирают 5 и 7 номера рейтинга, а не сильнейшие?