Перед этапами Кубка России и Кубка Содружества будут проводиться командные прологи – укороченные лыжные спринты и дуэльные стрельбы

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров сборная Беларуси жен Кубок России сборная Беларуси Александр Логинов Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Перед биатлонными стартами в России будут проводиться командные прологи.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. 

«Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи – своеобразное превью к основным стартам.

В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России.

Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдет между двумя первыми этапами Кубка России.

Выбраны четыре капитана команд: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек – четыре парня и четыре девушки.

Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдет жеребьевка первого городского спринта», – сказал глава СБР.

3 комментария

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volga_olga
Выбраны четыре капитана команд: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек – четыре парня и четыре девушки.
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Вот это интересно. А на ТВ?
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Игорь Мельников
Всё - таки есть польза от коммерческих стартов Нуждова. СБР стал думать как двигаться дальше в данной ситуации, развивать биатлон и зрительский интерес. Похвально! Формат интересный. Призовые тоже должны быть, или как !?
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khinskiy
Ответ volga_olga
Выбраны четыре капитана команд: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек – четыре парня и четыре девушки. -- Вот это интересно. А на ТВ?
Разница только в том, что в дворовом футболе всё равно играют все, а в схеме Майгурова только блатные.
Обычно составы в выставочных гонках подбирают организаторы с учётом зрительского интереса, а не по принципу "друзья-подружки".
И почему участников выбирают 5 и 7 номера рейтинга, а не сильнейшие?
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