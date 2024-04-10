Даниил Серохвостов: «Летом из-за болезни были мысли либо пропустить сезон, либо вообще завязать»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов подвел итоги сезона.

– Довольны прошедшим сезоном?

– Учитывая то, как у меня прошла летняя подготовка, какие были проблемы, я удовлетворен. Конечно, после прошлого сезона хотелось выступить лучше или хотя бы также, но из-за многочисленных трудностей, которые возникли летом, я доволен, что на Спартакиаде завоевал медаль, взял золото на Кубке Содружества плюс несколько раз был там призером. Хочется лучше бегать, но я понимаю, что все это из-за проблем со здоровьем.

– Наверное, раздражает, когда все время болеешь?

– В прошлом сезоне были просто простуды, они легко проходили, восстанавливаться после них было не так тяжело. А вот этим летом все серьезней оказалось. Даже не знаю, как заболел. Появилась какая-то инфекция в организме – свалился, лег в больницу, долго откачивали. Конечно, меня это выбило из колеи. Даже тренироваться потом особо не хотелось.

В больнице было долгое непростое лечение, потом еще неделю просто лежал дома. Никак не мог приступить к тренировкам. Мысли были такие: либо пропустить сезон, либо вообще завязать. Помог психолог. Я решил, что хоть как-то, но я хочу выступать, бегать. Независимо от результата мне это интересно.

– Думаю, многие «умники» сказали бы, что все эти болезни идут от головы.

– Конечно, можно говорить о психосоматике, но летом это явно было не из-за головы. Температура – 40, меня увозили на скорой с гор.

– И в чем же мотивация продолжать соревноваться, когда все так плохо?

– В этом сезоне мотивация была просто выходить и выступать. Понял, что кайфую от этого. На самом деле, я в этом сезоне даже больше удовольствия получал, чем в прошлом. Да, предыдущий сезон получился более результативным, но мне приходилось заставлять себя бегать. А сейчас я с радостью выхожу на старт и неважно, какое займу место. Мне нравится атмосфера гонок, – сказал .