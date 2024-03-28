Каминский о делении команды на основу и резерв: «Одна сборная с прицелом на 2026 год и международные соревнования, если они будут. Вторая – переходная»

Юрий Каминский рассказал о целях основной и резервной сборных России по биатлноу.

Ранее стало известно, что в сезоне-2024/25 изменится структура мужской и женской национальных команд.

– Одна сборная будет с прицелом на 2026 год (когда состоится зимняя Олимпиада – Sports) и международные соревнования, если они будут. Вторая будет готовить резерв, так называемая переходная.

– Вы руководите основной группой?

– Да.

– Соответственно, к вам должны прийти все сильнейшие, в том числе Халили и Серохвостов, которые ранее от вас ушли к Истомину?

– По идее да, но самоподготовку никто не отменял. Их право – идти или не идти.

– Как вы отнеслись к решению сделать основу и резерв?

– Мы сейчас столкнулись с проблемой, которая сказывается на результате. Если у спортсменов разные уровни, приходится решать разные задачи. Тренерам в своем фокусе внимания приходится удерживать много деталей, которые удержать сложно, отсюда идут и недоработки, – сказал старший тренер сборной России Каминский.