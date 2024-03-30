Даниил Серохвостов: «Мне без разницы, в какой группе тренироваться. Готов ли идти к Каминскому? Пока не думал об этом»

Теги сборная России Юрий Каминский Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов заявил, что ему без разницы, в какой группе тренироваться.

Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

– Ты понимаешь, где будешь тренироваться в следующем сезоне?

– Нет.

– А с кем хотел бы?

– Пока я не думал об этом, потому что еще идет сезон, впереди еще этап Кубка Содружества, поэтому я тренируюсь со своей командой. Зачем мне думать сейчас? Я пока в команде. Там решат. Попаду – буду в сборной, не буду – пойду в сноуборд. Шутка.

– Как ты отреагировал на решение создать основную и резервную команду?

– Мне, как спортсмену, без разницы, в какой группе тренироваться. У меня нет мнения на эту тему. Раньше же всегда так было: была основная команда, резервная, из которой брали в основу. Просто, как я понимаю, сейчас практически ни одна сборная так уже не работает.

– К Каминскому ты готов идти?

– Пока не думал об этом. Надо для начала поговорить (с ним), а там уже сообщать, готов или нет. Я готов хоть с кем тренироваться, – сказал Серохвостов.

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9 комментариев
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Будет здорово,если Данька будет тренироваться у Каминского.
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Ответ Люблю Женьку
Нафига Каминскому вторая головная боль, да ещё с бесконечными болячками?
А кто его спросит, если группы объединяют? Выхода то нет
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Ответ тоторо
готов значит) лукавит)
Очень бы этого хотелось
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готов значит) лукавит)
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Нафига Каминскому вторая головная боль, да ещё с бесконечными болячками?
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Даниил Серохвостов: «Мне без разницы, в какой группе тренироваться. Все равно не тренирусь".
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Ответ ОлЬчИк
Не такой уж Каминский хороший тренер, как его восхваляют. Половина спортсменов у него регрессировали. Те же Томшин, Цветков, Стрельцов, да и многие другие
Универсальных тренеров не существует. Мы говорим конкретно о Серохвостове, ему методика Каминского подходила. По вашему списку: Цветков - ветеран, однако в спринте и пасьюте Спартакиады два раза в топ-6 заехал, Стрельцова скосили болезни и любовная драма. С Томшиным сложнее. Он может быть либо декабристом (как в ОИ сезоне), либо к отдельным гонкам точечно подводится. В прошлом сезоне его конкретно под Кубок содружества в форму приводили. В этом году сказали всех готовить к Спартакиаде, вот свой уровень он и показал, когда все сильнейшие в форме. В следующем году не будет Спарты, снова на несколько гонок в течение сезоне блеснёт.
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к Падину шагай
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