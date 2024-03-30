Даниил Серохвостов: «Мне без разницы, в какой группе тренироваться. Готов ли идти к Каминскому? Пока не думал об этом»

Даниил Серохвостов заявил, что ему без разницы, в какой группе тренироваться.

Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

– Ты понимаешь, где будешь тренироваться в следующем сезоне?

– Нет.

– А с кем хотел бы?

– Пока я не думал об этом, потому что еще идет сезон, впереди еще этап Кубка Содружества, поэтому я тренируюсь со своей командой. Зачем мне думать сейчас? Я пока в команде. Там решат. Попаду – буду в сборной, не буду – пойду в сноуборд. Шутка.

– Как ты отреагировал на решение создать основную и резервную команду?

– Мне, как спортсмену, без разницы, в какой группе тренироваться. У меня нет мнения на эту тему. Раньше же всегда так было: была основная команда, резервная, из которой брали в основу. Просто, как я понимаю, сейчас практически ни одна сборная так уже не работает.

– К Каминскому ты готов идти?

– Пока не думал об этом. Надо для начала поговорить (с ним), а там уже сообщать, готов или нет. Я готов хоть с кем тренироваться, – сказал .