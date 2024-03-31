Ирина Казакевич: «Сегодня классный день для Свердловской области. У всех было не лучшее состояние здоровья, но мы собрались»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Ирина Казакевич высказалась о втором месте в масс-старте на чемпионате России.

Победу одержала Наталия Шевченко, третьей стала Анастасия Шевченко. Все трое выступают за Свердловскую область.

«У меня уже не было сил – последние два круга я уже шла из последних сил и понимала, что все решится на стрельбе. Наталия – молодец, справилась со стрельбой на последнем рубеже, как и Настя.

Сегодня классный день для нашей области. Весь чемпионат был ни шатко, ни валко, у всех было не самое лучшее состояние здоровья, но мы собрались. И я просто безумно рада, что мы втроем сейчас здесь», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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Ну , молодцы девчонки порадовали и тренеров и всех болельщиков , вообще позитивный сезон для свердловчанок.
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