Ирина Казакевич: «Сегодня классный день для Свердловской области. У всех было не лучшее состояние здоровья, но мы собрались»

Ирина Казакевич высказалась о втором месте в масс-старте на чемпионате России.

Победу одержала Наталия Шевченко, третьей стала Анастасия Шевченко. Все трое выступают за Свердловскую область.

«У меня уже не было сил – последние два круга я уже шла из последних сил и понимала, что все решится на стрельбе. Наталия – молодец, справилась со стрельбой на последнем рубеже, как и Настя.

Сегодня классный день для нашей области. Весь чемпионат был ни шатко, ни валко, у всех было не самое лучшее состояние здоровья, но мы собрались. И я просто безумно рада, что мы втроем сейчас здесь», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».