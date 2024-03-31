Наталия Шевченко: «Рада, что команда Свердловской области заняла весь пьедестал. Дали ответку Ханты-Мансийску»

Наталия Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России.

Второе место заняла Ирина Казакевич, третье – Анастасия Шевченко. Вся тройка выступает за Свердловскую область.

«Зная сегодняшнее состояние всей нашей команды, это очень достойный результат. После эстафеты мы так разозлились, что сегодня я очень рада, что именно наша команда заняла весь пьедестал.

Сегодня бежалось полегче. Первые три круга был низкий темп – достаточно комфортный, приходилось работать уже на последних двух кругах. Я довольна сегодняшней гонкой.

Мы дали ответку команде Ханты-Мансийска. Когда я финишировала, у меня изнутри радость перелилась в слезы. Когда на финише обернулась и увидела, что сзади Ира и Настя, я еще больше разревелась. Очень счастливы», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».