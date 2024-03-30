Дмитрий Васильев: «Когда играл гимн России, думаю, наших заграничных западных недругов коробило, потому что наш биатлон не погибает»

Дмитрий Васильев высказался о победе женской сборной ХМАО-Югры в эстафете на ЧР.

Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова стали первыми в эстафете на чемпионате России в Тюмени. На церемонии награждения в честь биатлонисток прозвучал гимн РФ.

«Когда играл гимн России, думаю, наших заграничных западных недругов коробило, потому что наш биатлон не погибает. А наоборот, он расцветает и продвигается», – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».