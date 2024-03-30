Дмитрий Васильев: «Когда играл гимн России, думаю, наших заграничных западных недругов коробило, потому что наш биатлон не погибает»

Теги сборная России жен чемпионат России Дмитрий Васильев сборная ХМАО-Югры жен Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о победе женской сборной ХМАО-Югры в эстафете на ЧР.

Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова стали первыми в эстафете на чемпионате России в Тюмени. На церемонии награждения в честь биатлонисток прозвучал гимн РФ.

«Когда играл гимн России, думаю, наших заграничных западных недругов коробило, потому что наш биатлон не погибает. А наоборот, он расцветает и продвигается», – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не думаю что наши недруги слушают исполнение гимна России.
+11
0
+11
Действительно, западных недругов от всего коробит и идет беспрерывный нервный глазной тик.
Видимо именно поэтому народы западной Европы живут куда лучше и свободнее.
+10
0
+10
Однозначно. Йоханнес Бё все свои медали на шею для тяжести повесил и топиться пошел с зависти.
+9
0
+9
А "западные недруги" точно следят за чемпионатом России по биатлону?
+6
0
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не думаю что наши недруги слушают исполнение гимна России.
Тут надо брать шире, не думаю, что даже наши други слушают исполнение гимна России и им есть дело до биатлона в РФ.
+6
0
+6
🤣🤣🤣
+4
0
+4
А наоборот, он расцветает и продвигается», – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ»

Продвигается вглубь.
0
0
0
Ахаха.
0
0
0
прости ....поди...какой же болван
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий