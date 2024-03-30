Кристина Резцова: «Рисковала, зная, что Сливко немного медленнее стреляет, рассчитывала, что она промахнется, и она промахнулась»

Теги сборная России жен чемпионат России Виталий Норицын Кристина Резцова Виктория Сливко сборная ХМАО-Югры жен Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Ксения Довгая Биатлон

Резцова рассказала о борьбе со Сливко в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Женская сборная ХМАО-Югры прокомментировала победу в эстафете в эфире «Матч ТВ».

Екатерина Носкова: Мы торжественно вернули звание чемпиона – с флагом. Это очень круто и нас всех переполняют эмоции. Когда смотрела последний этап, то не могла понять состояние Кристины, потому что они с Викой друг с другом менялись местами, догоняли и обгоняли. Я, конечно, надеялась на Кристину, особенно нервной получилась последняя стрельба – Кристина решила рисковать и стрелять быстро, но это оправдало себя, она молодец. Подтвердила, что она должна бегать четвертые этапы.

Кристина Резцова: Маленькая предыстория о нашей сдержанности. Начинается пристрелка, мы все вместе в ваксе, Лиза стоит нам рисует блестяшки, и просто Артем Истомин скидывает видео Виталию Викторовичу (Норицыну) и говорит ему: не ждите их сегодня на пристрелку, они не придут. Поэтому мы сегодня сдержанные были до старта, теперь можем эти эмоции выхлестнуть.

Перед стартом Вика Сливко мне сказала: ты сразу быстро от меня не убегай. А я ответила: а ты ноли не стреляй, а то как-то по-честному должно быть. В итоге она меня догоняет на первом круге, я думаю: ну значит ноли стрелять не будет. Тогда не буду я сильно напрягаться и посижу за ней. Тренеры прям грамотно подсказывали. Я рисковала, зная, что Вика немного медленнее стреляет, рассчитывала, что она промахнется, и она промахнулась.

Про флаг услышала на предпоследнем подъеме.

Елизавета Каплина: Первый этап был тяжелым, мне сегодня реально было тяжело. В плане стрельбы я не могла вообще сконцентрироваться, как-то все было по эмоциональному. Но я достойно сражалась на последнем круге, хотела как можно больше отбить секундочек для девчонок, чтобы они продолжали в хорошем темпе и задоре.

Ксения Довгая: Лиза завела нашу эстафету, завела командное настроение такой блестящей штучкой на лице. Мы все это продолжили, мы все молодцы, больше сказать нечего.

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5 комментариев
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Девчонки молодцы, достойно справились.
Кристина боец, и всегда уверенна в себе, поэтому и лучшая биатлонистка у нас. Стабильна и огромное рвение к Победам. Да и Виктория в этих качествах не отстаёт. Девчонки умеют собраться и воспользоваться ошибками соперников.
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сегодня финальный этап эстафеты был очень интригующим, с удовольствием смотрела, поймала себя на мысли, что такие ж эмоции испытвала когда смотрела эстафеты на км с нашим участием) люблю биатлон!)
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Эх Кристине на КМ на следующий сезон с Н. Шевченко, пошуршали бы, но похоже мимо, как жаль спортсменок.
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Расчëт оправдался. Умница!
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Крис справилась со своим этапом…
Вика ее караулила, но ходом не смогла догнать… обе молодцы 🥇🥈
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