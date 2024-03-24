Шипулин о строительстве центра в Свердловской области: «Это будет единственный в России спорткомплекс, рассчитанный на более чем 30 видов спорта»

Антон Шипулин рассказал о строительстве спорткомплекса в Свердловской области.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству создать в регионе центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

– На какой стадии находится этот спортивный объект в Свердловской области?

– Проект есть, он прошел госэкспертизу, место для объекта есть. Сейчас ищем источники финансирования, объект очень затратный. У нас есть поручение президента по данному объекту. Скорее всего, финансирование будет из регионального бюджета. Дай бог, и из федерального бюджета, и, возможно, какие‑либо корпорации.

– Известно, когда начнется строительство, какие сроки сдачи?

– В этом году регион уже выделил деньги на некие работы. Объект очень большой, многофункциональный. Он будет строиться не за один и два года. Надеемся, что получим одобрение от федерального бюджета и вместе начнем строить этот спортивный комплекс.

Это будет единственный в нашей стране такой спортивный комплекс, рассчитанный на более чем 30 видов спорта. В этом его уникальность.

Мы привыкли видеть либо лыжно‑биатлонный комплекс, либо легкоатлетический и так далее. В этом объекте мы планируем воплотить и биатлонный комплекс, и конькобежный, а также футбол, хоккей, плавание и многие другие виды спорта, – сказал чемпион мира по биатлону, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.