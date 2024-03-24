Шипулин о строительстве центра в Свердловской области: «Это будет единственный в России спорткомплекс, рассчитанный на более чем 30 видов спорта»

Теги плавание Владимир Путин Антон Шипулин Биатлон

Антон Шипулин рассказал о строительстве спорткомплекса в Свердловской области.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству создать в регионе центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

– На какой стадии находится этот спортивный объект в Свердловской области?

– Проект есть, он прошел госэкспертизу, место для объекта есть. Сейчас ищем источники финансирования, объект очень затратный. У нас есть поручение президента по данному объекту. Скорее всего, финансирование будет из регионального бюджета. Дай бог, и из федерального бюджета, и, возможно, какие‑либо корпорации.

– Известно, когда начнется строительство, какие сроки сдачи?

– В этом году регион уже выделил деньги на некие работы. Объект очень большой, многофункциональный. Он будет строиться не за один и два года. Надеемся, что получим одобрение от федерального бюджета и вместе начнем строить этот спортивный комплекс.

Это будет единственный в нашей стране такой спортивный комплекс, рассчитанный на более чем 30 видов спорта. В этом его уникальность.

Мы привыкли видеть либо лыжно‑биатлонный комплекс, либо легкоатлетический и так далее. В этом объекте мы планируем воплотить и биатлонный комплекс, и конькобежный, а также футбол, хоккей, плавание и многие другие виды спорта, – сказал чемпион мира по биатлону, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.

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20 комментариев
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Строить будут, видимо, проверенные друзья президента Ротенберг/Ковальчуки и иже с ними?
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Ещё церковь неподалёку нужна
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Ключевая фраза:"Ищем источники финансирования..." Идей до хрена, дайте только денег. В очередь становись. Навка, Плющенко, Авербух... кто следующий? Стройте за свое бабло, сколько можно государственную казну доить???
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Зря ты это сказал. Теперь Ротенберг построит в СПб спорткомплекс, рассчитанный на более чем 31 вид спорта. И очередной рекорд будет бит.
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Некие объекты будут строить некие строители некие даты
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Я уже о нем и забыл. Все также - депутатствует по-тихому?
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Ну да: главное, замахнуться и чтоб ни у кого, а денег поискать слабо по- серьезному , не рассчитывая на гос.бюджет?
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Ответ Ебздрогыч
Строить будут, видимо, проверенные друзья президента Ротенберг/Ковальчуки и иже с ними?
Всё верно! Деньги серьёзные, даже очень, поэтому в руках надёжных и проверенных людей, чтобы ничего не пропало зря…😉
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то есть еще даже нет источников финансирования, но Антон уже рассказывает, какой это будет офигенный комплекс? Эталонный депутат
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А можно я тоже чего-нибудь придумаю с управленйем в своей роли, а мне государство даст деняк?
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Шипулин собирается рулить этим комплексом ?
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потёмкинские деревни и нью-васюки как сбыча мечт депутатов...
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В Чусовском тоже пытались создать спорткомплекс на кучу видов спорта…. вот и посмотрим на сколько видов готова Свердловская область
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"И строили они его 30 лет и 3 года..."
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ого уже в функционерах
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И придет Аркаимец.
И будет он защищать Шипулина и Ельцина от нападок всяческих.
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еще ничего не построили а он уже хвост распушил, знаем как сейчас строят))) у нас бассейн по фед программе два года назад должен был быть построен, так еще строится, азиаты в ручную цемент месят....
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Я думаю можно и на писят видов спорта замахнутся, госбюджет стерпит...это же не индексация зарплат и пенсий, на это уж точно никаких бюджетов не хватит.
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Ответ hrehyznik
Некие объекты будут строить некие строители некие даты
За некие деньги
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