Мутко о Сочи-2014: «Все понимали, что нужно успешное выступление. Позиция Путина заключалась в том, что нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться»

Теги Виталий Мутко Ольга Зайцева Сочи-2014 Александр Легков Владимир Путин Илья Черноусов Максим Вылегжанин Ольга Вилухина Антон Шипулин Евгений Устюгов Алексей Волков Дмитрий Малышко Политика Матч ТВ Лыжи

Виталий Мутко рассказал, какие задачи ставились на Олимпиаду-2014 в Сочи.

– В Ванкувере выступление наших спортсменов было, мягко говоря, очень скромным. Готовясь к 2014 году, вы понимали, что проиграть нельзя?

– Это понимали все. Домашняя Олимпиада, впервые зимние Игры проводятся в обновленной России. То есть мы ставили много задач помимо соревнований. Мы должны были перезапустить и спорт, и какие-то другие направления жизнедеятельности общества.

И я понимал, что нужен результат. Не скажу, что над нами висел дамоклов меч или кто-то ставил нам задачу: вот надо первое место. Но все понимали, что нужно успешное выступление.

Позиция президента России Владимира Владимировича Путина заключалась всегда в том, что нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться. Если едешь, надо, конечно, бороться за хороший результат.

– Вы внутренне себе какую задачу ставили? Что мы должны были сделать, чтобы выиграть Олимпиаду?

– Если бы я сказал: выиграть Олимпиаду на той базе, которая у нас была после Ванкувера, – это было бы сверхлегкомысленно. Конечно, мы ставили задачу — успешно выступить. И она кристаллизовалась по мере подготовки.

Где-то в 2012-2013 годах мы начали видеть какие-то очертания. Это надо было перебрать все медальные виды спорта, те же лыжи. Мы понимали, что там у нас есть группа очень талантливых парней – Саша Легков, Максим Вылегжанин, которые всегда были рядом с мировым подиумом.

Саша перед этим на «Тур де Ски» успешно выступил. К ним еще добавился Илья Черноусов. Работали и в Сочи, и в среднегорье, в Швейцарии. Мы взяли с ними серебро в эстафете.

Последний день – вообще феерия была, весь пьедестал на 50 километров был наш! Хотя тот же Колонья взял 30 км, так как ребята работали с ним вместе, в одной группе.

В биатлоне была команда – Шипулин, Малышко, Волков, Устюгов, у которых все складывалось. Это ребята, которые могли. И даже маленький резерв еще был, и им нужна была возможность подвести себя.

Из девочек у нас были Ольга Зайцева и Ольга Вилухина. Может быть, их не хватало в целом, хотя они тоже здорово выступили. Мы очень много внимания уделяли биатлонисткам, рассчитывали на индивидуальные гонки у них.

Мы так по каждому виду спорта прошлись. В бобслее запустили трассу, сделали разгонную эстакаду. В Парамоново было сделано все для саней.

Я понимал, кто где может выстрелить. И когда что-то не получалось, мы иногда расстраивались больше, чем спортсмены, – сказал экс-министр спорта России. 

«Когда кольцо не раскрылось, чуть сознание не потерял». Церемония открытия Сочи-2014 – глазами режиссера

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чистосердечное признание)
+32
0
+32
Ответ Aryna Lapko
Чистосердечное признание)
Еще и хозяина слил 😂
+23
0
+23
Ему ещё наглости хватает всплывать сейчас.
Так перед командующим выслужиться стремились, что своими "эффективными" решениями загнали весь российский спорт в глубокую ж на долгие годы.
+22
-2
+20
Все понимали, что можно заработать туеву кучу бабла и пустились во все тяжкие.
+19
0
+19
Популярные тезисы "все ради победы" и "за ценой не постоим" обычно ничем хорошим не заканчиваются. Результат может быть и достигнут, но издержки наверняка будут слишком велики. Поэтому и на Олимпиаде лучше бы просто "согрелись".
+14
-1
+13
Я правильно понимаю, что теперь мы годовщину ОИ в Сочи будем каждый год отмечать?
+11
0
+11
И чтобы он нас всех потом не нагнул Григорю Р. был выдан карт-бланш, много разноцветных пробирок и всевозможных колбочек.
+11
-3
+8
Нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться. А чтоб не грелись, мы стены продырявим.
+8
-1
+7
Конечно же наших спортсменов на победы вдохновила речь господина Мутко на чистом английском языке.
+6
0
+6
И начали кушать заразу вёдрами
+5
0
+5
Ответ Michael Scott
А командующий был не в курсе?
Скорее всего нет. На вряд ли его посвящают в такие вопросы. Царя нужно радовать, а что там за фасадом его не слишком волнует.
+6
-1
+5
Ох и мутный этот Мутко! А говорил, что олимпиада должна быть прозрачной и чистой!
+5
0
+5
Ответ DrDro
Ему ещё наглости хватает всплывать сейчас. Так перед командующим выслужиться стремились, что своими "эффективными" решениями загнали весь российский спорт в глубокую ж на долгие годы.
А командующий был не в курсе?
+5
-1
+4
Надеюсь, наступит время, когда будешь показания следствию давать, а не интервью журналистам раздавать.
+3
0
+3
Да мы уже поняли, что важное государственное задание должно было быть выполнено любой ценой. Виталя просто чистосердечное выдал и хозяина просто сдал. Нужно было выслужиться. Последствия до сих пор аукаются.
+3
0
+3
Ответ LLC TRUST
Комментарий удален модератором
Государственной допинговой системы пока что нигде в мире не спалили.
+3
0
+3
То есть в целом, если бы не Путин , можно было бы и на раслабоне покататься ??
Насколько же мерзкий тип
+4
-1
+3
Родченков: вызов принял!
+4
-1
+3
Ответ Aryna Lapko
Чистосердечное признание)
Прямым текстом причем))
+3
0
+3
И все поняли, как это было достигнуто
+2
0
+2
Он зачем допингистку Зайцеву упомянул?
+1
0
+1
Да долго ещё будем вспоминать Сочи 2014.
+1
0
+1
Надо было провести парад по аналогии с военным. Стройными рядами идут (едут?🤔) Лыжники таких то регионов под руководством командующего тьфу тренера такого. За ними фигуристы и вертят прыжки. Хоккеисты гонят шайбу, бобслеисты разгоняют боб и т.д.
+1
0
+1
Ответ Злой Руся
То есть в целом, если бы не Путин , можно было бы и на раслабоне покататься ?? Насколько же мерзкий тип
Можно было бы дыры в стенах не делать
+1
0
+1
Ответ Aryna Lapko
Чистосердечное признание)
Лет через 5-10 от первых лиц узнаем, что Родченков просто рассказал о верхушке айсберга)
+2
-1
+1
Ответ Dasding
Он зачем допингистку Зайцеву упомянул?
Да Зайцева, по-ходу, самая чистая из представленных!Так до кучи или по ошибке и её пробирку расцарапали. Она и до и после примерно в одном режиме.
0
0
0
Ответ Dasding
Государственной допинговой системы пока что нигде в мире не спалили.
Это не значит, что ее нет.
0
0
0
В соцблоке была такая страна ГДР там все время ее выступления на Олимпийских играх стремились доказать что они быстрее , выше и сильнее соседей из ФРГ. И что характерно медалей при меньшем населении там было в среднем в два раза больше, вот только спортсменов там пичкали такой фармой что процент умерших до 50 среди спортсменов с высокими достижениями в 7 раз выше чем у обычных людей. Фарма конечно стала лучше и 11 грамм туринабола себе уже никто не ставит, но кто-то уверен что мы лет через 20 не начнём массово читать некрологи спортсменов у которых нет никаких доказательств и вообще тазик соли в день это норма?
0
0
0
Виктор Олегович Пелевин в сюжет романа "Жизнь насекомых" очень хорошо вписал оперу "Жизнь за царя"
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий