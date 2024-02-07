Мутко о Сочи-2014: «Все понимали, что нужно успешное выступление. Позиция Путина заключалась в том, что нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться»

Виталий Мутко рассказал, какие задачи ставились на Олимпиаду-2014 в Сочи.

– В Ванкувере выступление наших спортсменов было, мягко говоря, очень скромным. Готовясь к 2014 году, вы понимали, что проиграть нельзя?

– Это понимали все. Домашняя Олимпиада, впервые зимние Игры проводятся в обновленной России. То есть мы ставили много задач помимо соревнований. Мы должны были перезапустить и спорт, и какие-то другие направления жизнедеятельности общества.

И я понимал, что нужен результат. Не скажу, что над нами висел дамоклов меч или кто-то ставил нам задачу: вот надо первое место. Но все понимали, что нужно успешное выступление.

Позиция президента России Владимира Владимировича Путина заключалась всегда в том, что нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться. Если едешь, надо, конечно, бороться за хороший результат.

– Вы внутренне себе какую задачу ставили? Что мы должны были сделать, чтобы выиграть Олимпиаду?

– Если бы я сказал: выиграть Олимпиаду на той базе, которая у нас была после Ванкувера, – это было бы сверхлегкомысленно. Конечно, мы ставили задачу — успешно выступить. И она кристаллизовалась по мере подготовки.

Где-то в 2012-2013 годах мы начали видеть какие-то очертания. Это надо было перебрать все медальные виды спорта, те же лыжи. Мы понимали, что там у нас есть группа очень талантливых парней – Саша Легков, , которые всегда были рядом с мировым подиумом.

Саша перед этим на «Тур де Ски» успешно выступил. К ним еще добавился . Работали и в Сочи, и в среднегорье, в Швейцарии. Мы взяли с ними серебро в эстафете.

Последний день – вообще феерия была, весь пьедестал на 50 километров был наш! Хотя тот же Колонья взял 30 км, так как ребята работали с ним вместе, в одной группе.

В биатлоне была команда – Шипулин, Малышко, Волков, Устюгов, у которых все складывалось. Это ребята, которые могли. И даже маленький резерв еще был, и им нужна была возможность подвести себя.

Из девочек у нас были Ольга Зайцева и Ольга Вилухина. Может быть, их не хватало в целом, хотя они тоже здорово выступили. Мы очень много внимания уделяли биатлонисткам, рассчитывали на индивидуальные гонки у них.

Мы так по каждому виду спорта прошлись. В бобслее запустили трассу, сделали разгонную эстакаду. В Парамоново было сделано все для саней.

Я понимал, кто где может выстрелить. И когда что-то не получалось, мы иногда расстраивались больше, чем спортсмены, – сказал экс-министр спорта России.

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