Батманова о бронзе в спринте: «Я просто выполнила свою работу, как обычно любит говорить Эдик Латыпов»

Анастасия Батманова прокомментировала бронзу в спринте на Кубке России в Ижевске.

– Я просто выполнила свою работу, как обычно любит говорить Эдик Латыпов.

– Вы на коне сегодня. У биатлонисток из вашей группы не все получилось...

– Вопросы к девчонкам. Я все что могла от себя сделала.

– Как сделали «ноль» в такой ветер и снег?

– У меня сегодня был план A, B и C. План А: выносить по ветру, если будет дуть справа или слева. План B: если будет очень сильный поток снега, то открыть оба глаза. План C? Секретный, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».