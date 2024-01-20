Батманова о бронзе в спринте: «Я просто выполнила свою работу, как обычно любит говорить Эдик Латыпов»

Теги сборная России сборная России жен Кубок России Эдуард Латыпов Анастасия Батманова Биатлон

Анастасия Батманова прокомментировала бронзу в спринте на Кубке России в Ижевске.

– Я просто выполнила свою работу, как обычно любит говорить Эдик Латыпов.

– Вы на коне сегодня. У биатлонисток из вашей группы не все получилось...

– Вопросы к девчонкам. Я все что могла от себя сделала.

– Как сделали «ноль» в такой ветер и снег?

– У меня сегодня был план A, B и C. План А: выносить по ветру, если будет дуть справа или слева. План B: если будет очень сильный поток снега, то открыть оба глаза. План C? Секретный, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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Очень рада за Настю-молодец.
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Настя хорошо подсушилась, бежать стала легче, папа рад и бронзе , а особенно точной стрельбе
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Падин видимо в группе МВ работает вместо загурского - стрельбу подтягивает девчонкам, что к него удачно выходит, вся группа подтянула стрельбу кроме Насти Ш
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Главное иметь план на все случаи, но блин, всегда всё идёт не по плану:-(
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