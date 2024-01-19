Эдуард Латыпов: «Желаю Смольскому здоровья и скорейшего восстановления формы. Хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в борьбу»

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Антон Смольский Биатлон

Эдуард Латыпов пожелал Антону Смольскому скорейшего восстановления формы.

Ранее стало известно, что Смольский может пропустить этап Кубка России по биатлону в Ижевске. По словам врача сборной Беларуси, спортсмен пока не готов выступать в полную силу после болезни.

«Антону – здоровья и скорейшего восстановления формы! Хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в борьбу.

Мы с ним постоянно общаемся, поэтому все нормально. Он потихоньку восстанавливается. Желаю ему как можно скорее поправиться, чтобы мы состязались на трассе», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

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