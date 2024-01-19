Эдуард Латыпов: «Желаю Смольскому здоровья и скорейшего восстановления формы. Хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в борьбу»

Эдуард Латыпов пожелал Антону Смольскому скорейшего восстановления формы.

Ранее стало известно, что Смольский может пропустить этап Кубка России по биатлону в Ижевске. По словам врача сборной Беларуси, спортсмен пока не готов выступать в полную силу после болезни.

«Антону – здоровья и скорейшего восстановления формы! Хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в борьбу.

Мы с ним постоянно общаемся, поэтому все нормально. Он потихоньку восстанавливается. Желаю ему как можно скорее поправиться, чтобы мы состязались на трассе», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске