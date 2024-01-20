Абашев о том, что отрастил усы: «Жена сказала, что по видео ей больше звонить не надо»
Биатлонист Дмитрий Абашев пошутил о решении отрастить усы.
Сегодня Абашев занял 4-е место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, пройдя гонку без промахов.
– Сборная ЯНАО неплохо выступает в этом году. В чем секрет?
– Мы подобрали хороший состав из сильных спортсменов. Это произошло благодаря отсеиванию, это шло несколько лет. Сейчас очень хороший состав.
– Многие биатлонисты начали отращивать усы. Что за мода?
– Не знаю. Я очень давно хотел попробовать поменять имидж, но как‑то стеснялся. Увидел, что пацаны начали экспериментировать с внешностью, поэтому тоже решил попробовать.
Жена сказала, что по видео ей больше звонить не надо, ха-ха. Когда приеду домой, придется побриться, – сказал Абашев.