Абашев о том, что отрастил усы: «Жена сказала, что по видео ей больше звонить не надо»

Биатлонист Дмитрий Абашев пошутил о решении отрастить усы.

Сегодня Абашев занял 4-е место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, пройдя гонку без промахов.

– Сборная ЯНАО неплохо выступает в этом году. В чем секрет?

– Мы подобрали хороший состав из сильных спортсменов. Это произошло благодаря отсеиванию, это шло несколько лет. Сейчас очень хороший состав.

– Многие биатлонисты начали отращивать усы. Что за мода?

– Не знаю. Я очень давно хотел попробовать поменять имидж, но как‑то стеснялся. Увидел, что пацаны начали экспериментировать с внешностью, поэтому тоже решил попробовать.

Жена сказала, что по видео ей больше звонить не надо, ха-ха. Когда приеду домой, придется побриться, – сказал Абашев.