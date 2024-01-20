Сидоров о чистой стрельбе в спринте: «Случайно услышал, что все промахиваются по три или четыре раза – на меня это сработало»

Евгений Сидоров оценил выступление в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Биатлонист занял 5-е место, пройдя гонку без промахов.

«В такой гонке большую роль играет снег: кто тяжелее, тому сложнее бегать в такой снег, а те, кто полегче, снег не так сильно проминают. Я сегодня хорошо справился со стрельбой, но работал на рубеже очень долго, потому что снег в диоптр попал. Я еще случайно услышал, что все промахиваются по три или четыре раза, ну на меня это сработало.

Спасибо большое сервису Красноярска. На индивидуальной гонке не попали с лыжами и смазка не помогла. Сегодня было отличное скольжение – сервис сработал просто отлично», – сказал Сидоров.