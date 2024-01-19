«Говорил Виролайнен: может, уже хватит? Она отвечала: «Нет. Раз готовилась, надо побежать». Тренер Мякишев об участии в Кубке мира

Тренер оценил результаты Дарьи Виролайнен на Кубке мира.

34-летняя биатлонистка выступает за сборную Финляндии. В этом сезоне ее лучшим результатом стало 35-е место в спринте, который прошел в декабре на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Летом прошлого года Виролайнен тренировалась под руководством Леонида Мякишева.

– Связываемся с ней, конечно. Она летом же со мной готовилась на Семинском. Говорил, что, может быть, уже все, хватит? Она отвечала: «Нет. Раз готовилась, то надо побежать». Она пробежала, была 35‑й, 39‑й. Сейчас вот приболела.

– Какие у нее дальше планы? Она сама удовлетворена выступлениями?

– Конечно. Она попала в команду. Я считаю, если попадешь в топ‑40 на Кубке мира, это уже хорошо. Единственное, что приболела, вот это плоховато. Но разбежится, она же из семейства Резцовых.

– На чемпионат мира поедет?

– Надо смотреть на состояние здоровья. А так, в принципе, она попадает, проходит.

– Дарья была довольна подготовкой летом на Семинском?

– Там была Лариса Куклина, с которой они втягивались. Знал, что сразу не получится. Нужно немного откатиться, чтобы почувствовать, – сказал Мякишев.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.