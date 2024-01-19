«Говорил Виролайнен: может, уже хватит? Она отвечала: «Нет. Раз готовилась, надо побежать». Тренер Мякишев об участии в Кубке мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону сборная Финляндии жен Лариса Куклина Дарья Виролайнен Леонид Мякишев Биатлон

Тренер оценил результаты Дарьи Виролайнен на Кубке мира.

34-летняя биатлонистка выступает за сборную Финляндии. В этом сезоне ее лучшим результатом стало 35-е место в спринте, который прошел в декабре на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Летом прошлого года Виролайнен тренировалась под руководством Леонида Мякишева.

– Связываемся с ней, конечно. Она летом же со мной готовилась на Семинском. Говорил, что, может быть, уже все, хватит? Она отвечала: «Нет. Раз готовилась, то надо побежать». Она пробежала, была 35‑й, 39‑й. Сейчас вот приболела.

– Какие у нее дальше планы? Она сама удовлетворена выступлениями?

– Конечно. Она попала в команду. Я считаю, если попадешь в топ‑40 на Кубке мира, это уже хорошо. Единственное, что приболела, вот это плоховато. Но разбежится, она же из семейства Резцовых.

– На чемпионат мира поедет?

– Надо смотреть на состояние здоровья. А так, в принципе, она попадает, проходит.

– Дарья была довольна подготовкой летом на Семинском?

– Там была Лариса Куклина, с которой они втягивались. Знал, что сразу не получится. Нужно немного откатиться, чтобы почувствовать, – сказал Мякишев.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Похоже со стрельбой у Дарьи проблемы
+2
-1
+1
Да он это в шутку говорил)))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий