Ульяна Нигматуллина: «Переход Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека»

Ульяна Нигматуллина оценила переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в Финляндию.

Сегодня Виролайнен стала серебряным призером масс-старта на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

«Переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека. Подобное развитие карьеры, скорее всего, не мой вариант по разным причинам.

Я за свободу слова. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», – сказала двукратный олимпийский призер Ульяна Нигматуллина.

Также Нигматуллина оценила шансы возвращения россиян на международные соревнования.

«В прошлом году я даже не думала об отсутствии россиян на Кубке мира. У меня были другие заботы. А сейчас мне и рано туда. Надеюсь, что в следующем сезоне все восстановится», – сказала Нигматуллина.

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