Ульяна Нигматуллина: «Переход Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека»
Ульяна Нигматуллина оценила переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в Финляндию.
Сегодня Виролайнен стала серебряным призером масс-старта на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.
«Переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека. Подобное развитие карьеры, скорее всего, не мой вариант по разным причинам.
Я за свободу слова. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», – сказала двукратный олимпийский призер Ульяна Нигматуллина.
Также Нигматуллина оценила шансы возвращения россиян на международные соревнования.
«В прошлом году я даже не думала об отсутствии россиян на Кубке мира. У меня были другие заботы. А сейчас мне и рано туда. Надеюсь, что в следующем сезоне все восстановится», – сказала Нигматуллина.
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Также и Виролайнен могла остаться, но ушла. Только речь не столько о свободе, сколько о потребности и возможности это сделать. Здесь ей ничего не светило, представился вариант, она воспользовалась, никакого трудного выбора здесь нет.