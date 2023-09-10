Ульяна Нигматуллина: «Переход Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) переходы Биатлон

Ульяна Нигматуллина оценила переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в Финляндию.

Сегодня Виролайнен стала серебряным призером масс-старта на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

«Переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека. Подобное развитие карьеры, скорее всего, не мой вариант по разным причинам.

Я за свободу слова. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», – сказала двукратный олимпийский призер Ульяна Нигматуллина.

Также Нигматуллина оценила шансы возвращения россиян на международные соревнования.

«В прошлом году я даже не думала об отсутствии россиян на Кубке мира. У меня были другие заботы. А сейчас мне и рано туда. Надеюсь, что в следующем сезоне все восстановится», – сказала Нигматуллина.

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3 комментария

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Comeon!
Остальные в росбиатлоне несвободные люди? А переход Стремоус и Ушкиной? А переход Грачевой и этой российской мало летки Парф новой или как там ее в теннисе во Францию?
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maximus388
Чушь сморозила. Все спортсмены и так свободны в принятии решений, то бишь могут при желании уйти, но остаются, сидя как Нигматуллина на гособеспечении.
Также и Виролайнен могла остаться, но ушла. Только речь не столько о свободе, сколько о потребности и возможности это сделать. Здесь ей ничего не светило, представился вариант, она воспользовалась, никакого трудного выбора здесь нет.
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