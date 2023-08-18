Тренер Виролайнен о переходе биатлонистки в Финляндию: «Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Леонид Мякишев Биатлон

Тренер Дарьи Виролайнен высказался о переходе биатлонистки в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Хорошая новость! Дарья тренировалась со мной на Семинском перевале, а живет она в Финляндии с семьей. В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было. Ну, а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают и непонятно, когда пустят.

Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я ее поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности.

На сборах Виролайнен выглядела хорошо, молодец. Я позвал ее еще на один тренировочный сбор со мной на Семинском перевале, пока она думает. Возможно, продолжит подготовку к сезону уже в Финляндии», – сказал Леонид Мякишев.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Дарье удачи и хотелось бы, чтобы ненависть к норвежцам, испытываемая её мамой, не укоренилась в дочери☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий