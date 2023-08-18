Тренер Виролайнен о переходе биатлонистки в Финляндию: «Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира»

Тренер Дарьи Виролайнен высказался о переходе биатлонистки в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Хорошая новость! Дарья тренировалась со мной на Семинском перевале, а живет она в Финляндии с семьей. В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было. Ну, а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают и непонятно, когда пустят.

Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я ее поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности.

На сборах выглядела хорошо, молодец. Я позвал ее еще на один тренировочный сбор со мной на Семинском перевале, пока она думает. Возможно, продолжит подготовку к сезону уже в Финляндии», – сказал Леонид Мякишев.