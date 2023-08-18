Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Виролайнен отберется на Кубок мира и еще покажет себя. Ничего, кроме понимания и радости за спортсменку, быть не может»

Дмитрий Губерниев высказался о переходе биатлонистки Виролайнен в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Могу только порадоваться за Дарью. Она обладательница финского паспорта, гражданка Финляндии. Я желаю ей всего самого доброго, буду продолжать следить за ее выступлениями и болеть за нее.

Надеюсь, что она отберется на мира и еще покажет себя. Ничего, кроме понимания и радости за спортсменку, быть не может», – сказал .