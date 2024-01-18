Миронова о ситуации с Шашиловым: «У меня были внутренние конфликты, с которыми я в какой‑то момент не справилась. Я ему благодарна, что осталась в биатлоне»

Светлана Миронова рассказала о ситуации с тренером Михаилом Шашиловым.

В мае 2022 года биатлонистка перешла из группы Шашилова к Артему Истомину. На данный момент она вернулась к прежнему тренеру.

«Меня готовит Михаил Викторович Шашилов. Не скажу, что я его ранее не любила, но у меня были определенные внутренние конфликты, с которыми в какой‑то момент я не справилась. Но сейчас я ему благодарна, что я осталась в биатлоне, что мы готовимся вместе», - рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Миронова.

Сегодня Миронова заняла 30-е место в индивидуальной гонке на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Она не выступала на соревнованиях с сентября из‑за проблем со здоровьем.