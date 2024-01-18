Светлана Миронова: «Очень соскучилась по биатлону. Спасибо и болельщикам, и хейтерам, что дарят мне свою энергию»

Светлана Миронова поблагодарила хейтеров и болельщиков за внимание к ней.

Сегодня биатлонистка заняла 30-е место в индивидуальной гонке на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Она допустила шесть промахов и отстала от победителя на 7 минут 13,9 секунды.

Миронова не выступала на соревнованиях с сентября из‑за проблем со здоровьем.

– Как ваше возвращение?

– Очень соскучилась по биатлону, счастлива вернуться сюда и провести гонку. Очень много впечатлений, больше положительных. Я не совсем справилась со стрельбой, мой ход не оптимален, но я довольна. Надеюсь, что болельщики и биатлон в целом соскучились по мне.

– Как вы относитесь к хейтерам?

– Мне приятно любое внимание. Но больше люблю поддержку. Спасибо и болельщикам, и хейтерам, что дарят мне свою энергию, – сказала серебряным призер Олимпиады-2022 в эстафете Миронова.