Светлана Миронова: «Очень соскучилась по биатлону. Спасибо и болельщикам, и хейтерам, что дарят мне свою энергию»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Биатлон

Светлана Миронова поблагодарила хейтеров и болельщиков за внимание к ней.

Сегодня биатлонистка заняла 30-е место в индивидуальной гонке на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Она допустила шесть промахов и отстала от победителя на 7 минут 13,9 секунды.

Миронова не выступала на соревнованиях с сентября из‑за проблем со здоровьем.

– Как ваше возвращение?

– Очень соскучилась по биатлону, счастлива вернуться сюда и провести гонку. Очень много впечатлений, больше положительных. Я не совсем справилась со стрельбой, мой ход не оптимален, но я довольна. Надеюсь, что болельщики и биатлон в целом соскучились по мне.

– Как вы относитесь к хейтерам?

– Мне приятно любое внимание. Но больше люблю поддержку. Спасибо и болельщикам, и хейтерам, что дарят мне свою энергию, – сказала серебряным призер Олимпиады-2022 в эстафете Миронова.

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5 комментариев
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жаль что высокая самооценка, самомнение, не помогают ей в спорте
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Все решится в следующем сезоне, этот уже понятно в режиме фотосессии.
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вот невольно сегодня Миронову при просмотре , случайно выхватил из толпы взглядом , хотя специально не присматривался, грациозно двигается -"я милого узнаю по походке" , пусть выступает)
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С возвращением Света , после долгого перерыва сегодняшний результат не самое плохое возвращение, но дело даже не в результате, а в том , что ты вернулась, вернулась в свою команду, к своему тренеру.
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Ответ тоторо
жаль что высокая самооценка, самомнение, не помогают ей в спорте
наверное не только в спорте, есть такое мнение , но судить сложно, не знамши близко человека, то что с ней трудно наладить обратную связь - несомненно, с чем связано , к счастью всего нам знать не дано)
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