Михаил Шашилов: «Миронова тренируется, работает, старается. Когда у нее будет рабочее состояние, тогда и можно будет стартовать»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Михаил Шашилов Биатлон

Михаил Шашилов рассказал, когда Светлана Миронова сможет вернуться к гонкам.

Миронова – серебряный призер Олимпиады-2022 в биатлонной эстафете. В минувшем сезоне она почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

– В какой сейчас форме Светлана Миронова? Какие у нее перспективы в сезоне?

– Поживем – увидим. Света тренируется, работает, старается. Вопросов в тренировочном плане к ней нет. Когда у нее будет рабочее состояние, тогда и можно будет стартовать.

– Как оцените выступление Тамары Дербушевой и других спортсменок вашей группы в суперспринте?

– Протокол все оценивает. У меня все хорошо, у них тоже, наверное. У кого‑то получилось, у кого‑то – нет. Ничего страшного, жизнь продолжается, хорошие соревнования, хороший комплекс.

Сегодня была сложная погода, сложный рубеж, скоротечная стрельба. Так что в стрельбе ничего страшного сегодня не произошло, – сказал тренер сборной России Шашилов.

2 комментария
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Тренируется тренироватся. Ну ждем лет в 40 в основе, остальные там обычно не сильно моложе.
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