Глава комитета IBU о коротких индивидуальных гонках в Антхольце: «Мы стремимся не изнурять спортсменов перед ЧМ»

IBU объяснил включение укороченных индивидуальных гонок в программу Кубка мира.

Мужской старт в этой дисциплине пройдет сегодня в Антхольце, биатлонисты пробегут 15 км вместо 20, а за каждый промах будет начисляться по 45 секунд вместо одной минуты. Женщины пробегут гонку 19 января (12,5 км вместо 15).

«Эта дисциплина была в нашем списке мер, связанных с погодными условиями, таких как морозы или отсутствие снега. Это позволит сохранить индивидуальные гонки вместо того, чтобы отменять их.

Сейчас идет третья неделя января, мы в Антхольце – находимся в высотных условиях, за две недели до чемпионата мира. Мы стремимся не изнурять спортсменов в такой период», – сказал глава технического комитета Международного союза биатлонистов (IBU) Кристоф Вассало.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.