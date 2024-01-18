Глава комитета IBU о коротких индивидуальных гонках в Антхольце: «Мы стремимся не изнурять спортсменов перед ЧМ»

Теги Кубок мира по биатлону IBU Кристоф Вассало Антхольц Биатлон

IBU объяснил включение укороченных индивидуальных гонок в программу Кубка мира.

Мужской старт в этой дисциплине пройдет сегодня в Антхольце, биатлонисты пробегут 15 км вместо 20, а за каждый промах будет начисляться по 45 секунд вместо одной минуты. Женщины пробегут гонку 19 января (12,5 км вместо 15).

«Эта дисциплина была в нашем списке мер, связанных с погодными условиями, таких как морозы или отсутствие снега. Это позволит сохранить индивидуальные гонки вместо того, чтобы отменять их.

Сейчас идет третья неделя января, мы в Антхольце – находимся в высотных условиях, за две недели до чемпионата мира. Мы стремимся не изнурять спортсменов в такой период», – сказал глава технического комитета Международного союза биатлонистов (IBU) Кристоф Вассало.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.

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3 комментария
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А когда календарь составляли не судьба её было поставить в полной версии в том же Рупольдинге.
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Что ж за хиленькие спортсмены нынче пошли, если пробегут лишние 5 км то умотаются бедненькие в усмерть.
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Будем посмотреть, что из этого получится.
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